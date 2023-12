Zion Williamson pense qu’il a pris le match face aux Lakers trop à la légère

Complètement dominés par les Lakers en demi-finale du NBA In-Season Tournament cette nuit, les Pelicans n’ont pas vraiment vu le jour à Las Vegas. Comme un symbole, Zion Williamson n’a pas été à la hauteur de l’événement, et quelque chose nous dit que ses déclarations d’après-match ne vont pas plaire aux fans de la Nouvelle-Orléans.

44 points d’écart. -33 quand il était sur le parquet. Seulement 13 points au total.

Dans le premier match “à élimination” de sa carrière, Zion Williamson est passé au travers et les Pelicans se sont fait couper les ailes par des Lakers d’un LeBron James en mission.

“Je dois être meilleur” a déclaré Zion à ESPN après le match. “Je dois être plus agressif, trouver mon tir. Je dois faire plus de choses pour mettre mon équipe sur la bonne voie. Je pense que j’ai pris ce match de manière trop décontractée et je ne peux pas me permettre de faire ça. Et en défense je dois être meilleur.”

Une telle déclaration venant d’un des leaders de l’équipe, ça pique. Mais ce qui pique encore plus, c’est la forme actuelle de Williamson, déjà loin de son meilleur niveau il y a quelques jours lors du quart de finale contre les Kings (10 points seulement).

Autant Charles Barkley raconte pas mal des conneries et assez souvent, autant là je peux pas le contredire.

Tu peux pas regarder Zion là sur le terrain et te dire, « ce mec est en excellente condition physique pour jouer en NBA ».

Y’a un gros problème. C’est assez flippant.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 8, 2023

Alors qu’il était monté en puissance fin novembre après un début de saison mitigé, Zion Williamson est très loin de l’impact qui devrait être le sien, notamment en matière d’intensité, d’agressivité et de régularité dans l’effort. Et quand c’est comme ça, cela impacte négativement l’ensemble de l’équipe des Pelicans, qui possède pourtant le talent pour rivaliser avec presque n’importe qui en NBA.

“Les Lakers savent ce que c’est que d’être sur la grande scène. Pour certains de nos gars, c’est la première fois qu’ils jouent des matchs à élimination depuis l’université. Donc on va prendre cette expérience, on va mater de la vidéo, et on va apprendre. Pour Zion en particulier, il peut apprendre de ce moment. Le niveau est monté d’un cran ce soir, et on n’a pas pu rivaliser avec leur intensité.”

– Willie Green, coach des Pelicans