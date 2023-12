Jalen Duren, l’une des rares éclaircies de la saison des Detroit Pistons, sera absent pour les deux prochaines semaines de compétition. Le pivot de 20 ans s’est fait une entorse à la cheville gauche lors du match face aux Grizzlies. L’exercice 2023-24 de la franchise du Michigan semble chaque jour un petit peu plus compliqué.

Dans la chanson J’ai pas les mots, Grand Corps Malade chante : “Il est de ces réalités qu’on était pas prêt à recevoir et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire. J’ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur.” On ne dit pas que les fans des Pistons l’écoutent en boucle en ce jeudi froid de décembre, on dit juste que si vous en avez parmi vos proches… prenez de leurs nouvelles.

Alors oui, pourtant, la nouvelle n’est pas si “terrible”, Jalen Duren ne sera absent que deux semaines selon Shams Charania de The Athletic. Mais il y a une certaine accumulation, et chaque goutte d’eau peut faire déborder le vase d’un fan de la franchise de Motown.

Detroit Pistons center Jalen Duren is expected to miss two weeks with a sprained left ankle, sources tell @TheAthletic @Stadium. Tough blow for the 2-19 Pistons, who have lost 18 in row. Duren is averaging 12.6 PPG, 10.9 RPG, 1.4 BPG but has had injuries to both ankles this year.

Car si Ausar Thompson montre de belles promesses, Marcus Sasser aussi, parfois, et que Cade Cunningham est souvent bon lors des trois premiers quarts-temps des matchs, Jalen Duren est le seul Piston à faire plaisir à ses fans avec régularité cette saison.

Le pivot sophomore tourne à 12,6 points et 10,9 rebonds de moyenne cette saison et s’impose de plus en plus comme l’une des plus grosses promesses de la Ligue à ce poste.

Le problème, c’est qu’il réalise ces performances dans une équipe cataclysmique qui en est à 18 défaites d’affilée, pas loin des plus grandes séries de lose de l’histoire de la Grande Ligue.

En effet, les Pistons n’ont pas gagné un match depuis le 28 octobre. Or, lors des deux prochaines semaines, les choses pourraient ne pas aller en s’arrangeant puisque, en l’absence de leur pivot titulaire, le calendrier de Detroit n’est pas forcément clément : Orlando, Indiana, Philadelphie par deux fois, Milwaukee et Atlanta, autrement dit l’élite de la Conférence Est.

Alors, à son retour, Jalen Duren réintégrera t-il une équipe au bilan de 2 victoires pour 25 défaites ? C’est possible, et ce serait particulièrement triste.

Source texte : Shams Charania