Cette nuit, Tyrese Haliburton a encore été grandiose pour porter ses Pacers vers la finale du NBA In-Season Tournament à Las Vegas. Il a même été tellement clutch qu’il s’est permis de réaliser la fameuse célébration ” Dame Time” de Damian Lillard, en y ajoutant sa petite touche personnelle. Le meneur des Bucks a réagi après la rencontre.

Le score est de 119-114 pour les Pacers. Il reste une cinquantaine de secondes au chronomètre dans le quatrième quart-temps. Après avoir provoqué un switch défensif sur Brook Lopez, Tyrese Haliburton réalise un step-back derrière la ligne à 3-points, avant de dégainer. Splaaaash !

Hali vient de crucifier les Bucks, mais le meilleur reste à venir. Après son panier, le maestro des Pacers regarde son poignet avant de scander : “JE SAIS QUELLE HEURE IL EST” !

C’est évidemment une dédicace à Damian Lillard, le meneur star de l’équipe adverse, connu pour sa célébration “Dame Time”. Lillard a en effet l’habitude de tapoter son poignet après un gros panier dans le money-time, histoire de faire comprendre à tout le monde que c’est son moment. Sauf que cette nuit, c’était le moment de Tyrese Haliburton.

Lillard a réagi sur la séquence en question après la rencontre.

“Quand j’étais gamin, j’ai compris que quand on chambre, il faut aussi accepter de se faire chambrer en retour. Je l’ai fait tellement de fois à d’autres gens que je ne peux pas être fâché quand quelqu’un d’autre le fait. Et je pense que c’est aussi un signe de respect pour tout ce que j’ai accompli [Hali porte le numéro 0 notamment en hommage à Lillard, ndlr.]. Cela ne me dérange pas.

Néanmoins, j’ai aussi appris que quand vous avez votre moment, c’est important de faire attention et de rester humble. Car vous ne savez jamais quand les choses peuvent tourner. Mais je respecte ça, on s’est serré la main après le match, cela ne m’a pas perturbé.”