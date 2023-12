Les Pacers sont en finale du NBA In-Season Tournament. Tyrese Haliburton et les siens ont créé deux surprises consécutives en élminant les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks. L’équipe de l’Indiana se crée une image de David à l’assaut de Goliath dans cette compétition et le meneur All-Star adore ça.

Contre les Milwaukee Bucks, en demi finale du In-Season Tournament, Tyrese Haliburton a livré une nouvelle prestation de très haut vol. Le meneur a envoyé 27 points, 7 rebonds, 15 passes, et les Daims dans le Wisconsin.

Après la rencontre, il s’est arrêté au micro d’ESPN et a parlé du parcours surprenant de son équipe dans le tournoi :

“Ils me disent que nous (les Pacers) ne sommes pas censés être là (en finale). Je suppose qu’ils ont tort. […] Nous ne sommes pas censés être là, les gens n’ont pas d’attente sur nous, alors on continue à choquer le Monde.”

Indiana n’est “que” sixième de l’Est, alors il n’était pas forcément évident de les voir être le dernier représentant de la Conférence dans la compétition. Ils n’étaient favoris ni contre les Celtics, ni contre les Bucks, mais surtout, ces deux rencontres n’étaient que les deuxièmes et troisièmes matchs de la carrière de Tyrese Haliburton en antenne nationale. En d’autres termes, il y a encore une semaine, beaucoup d’Américains n’avaient jamais vu jouer le meneur et ne pouvaient donc s’imaginer le voir titiller les plus grosses écuries de la Ligue. Désormais, ils connaissent tous son nom.

Haliburton souhaite désormais montrer qu’il ne s’agit pas d’un événement isolé :

“On est funs à voir jouer et énergiques. Nous voulons prouver que ce n’est pas un coup de chance et que nous pouvons jouer comme cela tous les soirs.

Les Pacers ont la meilleure attaque de la Ligue cette saison. Rick Carlisle a construit une machine offensive bâtie autour de son All-Star, particulièrement dangereuse dans ce format de matchs à élimination directe.

En finale de la compétition, Indiana retrouvera les Los Angeles Lakers qui, eux non plus, ne semblent pas être la même équipe en saison régulière que dans le cadre du In-Season Tournament. Pour choquer le Monde à nouveau, quoi de mieux pour Tyrese et les siens que de remporter la coupe face à LeBron James, Anthony Davis et l’équipe la plus médiatisée de NBA ?

David contre Goliath, c’est ce samedi soir à 2h30 du matin !

