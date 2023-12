Les Lakers et les Bucks ayant validé cette nuit leur billet pour Vegas, on connaît enfin les quatre derniers candidats pour remporter le In-Season Tournament. Qui ira remporter le titre ?

Le programme complet des demi-finales du In-Season Tournament.

Bucks – Pacers

Date : Jeudi 7 décembre 2023 – 23h

Qui sera le représentant de l’Est en finale du In-Season Tournament à Vegas ? On le sait, il ne s’agit pas du même format qu’en Playoffs aussi le vainqueur de ce Bucks – Pacers ne sera pas champion de sa Conférence mais il s’offrira quand même le droit de rêver d’un premier trophée cette saison.

Sur le papier, Milwaukee reste le grandissime favori pour cette rencontre mais on disait pareil pour les Celtics au tour précédent et ceux-ci sont tombés face au génie de Tyrese Haliburton et aux prouesses offensives de ses copains d’Indiana.

Pour ceux qui se demandent à quoi ressemblera cette rencontre, on peut déjà vous promettre un joli feu d’artifice en attaque. Indiana et Milwaukee font en effet partie des 3 meilleures attaques du pays ! Les deux équipes sont aussi dans les 10 défenses les plus friables en NBA. Autant dire qu’un 80-75 a plus de chance d’être le score à la pause que le résultat final.

Lakers – Pelicans

Date : nuit de jeudi à vendredi 7 décembre 3h

De l’autre côté du pays, on tombe sur une opposition intéressante et assez équilibrée entre des Lakers et des Pelicans qui nous ont habitué à des performances irrégulières depuis le début de saison. Chaque équipe a été plombée par des blessures et les deux groupes sont en train de retrouver tous leurs meilleurs éléments depuis quelques jours.

Brandon Ingram face à LeBron James (sans oublier que BI est un ancien Laker), Zion Williamson dans la raquette face à Anthony Davis, il y aura quelques oppositions qui vaudront le détour. Les Lakers visent un premier trophée depuis leur victoire dans la bulle d’Orlando en 2020. NOLA n’a de son côté jamais pu remporter le moindre titre. Plus que deux matchs à gagner pour Willie Green et sa bande et cette phrase partira aux oubliettes.