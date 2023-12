En feu offensivement, les Bucks ont attendu la seconde mi-temps pour définitivement se débarrasser de Knicks qui ont longtemps tenu grâce à un grand Julius Randle. (146-122) Milwaukee rejoint Indiana en demi-finale du In-Season Tournament.

Pour la feuille de match maison de cette rencontre, c’est juste ici.

Les Pacers qualifiés hier attendaient de connaître leur adversaire au prochain tour et il s’agira.. des Milwaukee Bucks ! Les partenaires du Greek Freak ont eu besoin d’une mi-temps pour vraiment prendre le dessus sur les Knicks. Dans un match très porté sur l’attaque, les deux équipes se sont rendues coup pour coup en première période.

Giannis comme souvent se goinfre à l’intérieur, et il est bien entouré par une armée de shooteurs qui fait cramer la ficelle de loin. Côté Knicks, on préfère l’efficacité près du cercle et les newyorkais sont bien aidés par une défense de Milwaukee qui ferme très mal sa raquette. Julius Randle en profite pour célébrer son prix de joueur de la semaine en NBA avec une performance de mammouth (41 points, 6 rebonds, 5 passes 14/19 au tir !) Le coup de chaud de Damian Lillard avant le break permet aux Bucks d’être malgré tout devant à la pause mais on a un vrai match serré (75-72).

Au retour des vestiaires, Milwaukee va définitivement prendre l’ascendant. La défense des Bucks fait un bien meilleur boulot dans la protection de cercle et l’attaque continue à tourner à plein régime derrière les grandes enjambées de Giannis (35 points, 10 passes, 8 rebonds). New York se casse les dents sur la défense de Milwaukee et ne survit que grâce aux exploits d’un Julius Randle qui cherche du soutien chez ses copains mais n’en trouve pas beaucoup.

An out-of-bounds beauty! pic.twitter.com/W19kaSmNna

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 6, 2023

En feu à 3-points (23/38 !), l’attaque des Bucks déroule et prend un matelas confortable avant le money time. (+16) Malgré une petite révolte en début de quatrième quart-temps, les Knicks sont obligés de rendre les armes. Incapables de faire des stops, les newyorkais voient l’écart grimper et Tom Thibodeau peut même envoyer le bout de son banc faire un peu de sport sur les 3 dernières minutes. Milwaukee accède aux demi-finales du In-Season Tournament avec autorité. Le match face aux Pacers de jeudi promet un joli feu d’artifice.

Next stop, Vegas 🏆

The @Bucks ADVANCE to the NBA In-Season Tournament Semifinals!

Be a part of NBA history! Get your tickets to the semifinals and championship games in Las Vegas this Thursday and Saturday, today.

🎟️: https://t.co/mQWliDaiA5 pic.twitter.com/DAx784my6k

— NBA (@NBA) December 6, 2023