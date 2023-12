La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ayant récemment reçu le feu vert pour retrouver la compétition, Bronny James s’est entraîné de façon limitée avec USC lundi. Il doit passer un dernier examen cette semaine pour confirmer un futur retour sur les parquets, retour qui pourrait se faire “très prochainement”. (Source : ESPN)

L’arrière des Blazers Anfernee Simons se rapproche d’un retour après sa blessure au pouce. Il a participé à pratiquement tout l’entraînement hier, et son coach Chauncey Billups espère le retrouver dès le prochain match.

Victime d’une nouvelle blessure à la cheville, LaMelo Ball ne porte plus sa botte de protection. Un signe encourageant mais son retour n’est pas pour tout de suite. (Source : Charlotte Observer)

Récompenses In-Season Tournament : les joueurs en contrat two-way recevront la moitié de l’argent que toucheront les joueurs sous contrat standard. Pour rappel, 500 000 dollars seront offerts aux joueurs de l’équipe gagnante (250 000 pour ceux qui sont en two-way donc). (Source : ESPN)

Le vainqueur du Slam Dunk Contest 2023 Mac McClung brille en G League, lui qui a été élu joueur du mois. (Source : G League)

Annonçant sa retraite en mai dernier, Carmelo Anthony a révélé que les Pelicans et une équipe… chinoise “ont appelé” pour une dernière danse. Vous en faites ce que vous voulez.

