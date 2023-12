Le week-end prochain se déroulera le Final Four du In-Season Tournament à Las Vegas. Mais ce n’est pas le seul événement basket qui animera Sin City. En effet, le phénomène Cooper Flagg sera également en piste et tentera de briller sous les yeux de nombreux scouts NBA.

Las Vegas sera “The Place to Be” lors du week-end du 7 au 10 décembre.

Jeudi soir auront lieu les demi-finales du In-Season Tournament, tandis que la finale se déroulera samedi. Entre-temps ? La T-Mobile Arena accueillera la rencontre de High School entre Montverde Academy et Link Academy (dans le cadre des Nike EYBL Scholastic Showcase Games), avec en vedette Cooper Flagg.

NEWS: The NBA will allow scouts to watch Cooper Flagg and other elite high school prospects during the In-Season Tournament in Las Vegas, according to a memo to teams obtained by ESPN.

STORY: https://t.co/V0E7HV33NL

— Jonathan Givony (@DraftExpress) December 5, 2023

D’après Jonathan Givony d’ESPN, les scouts NBA ont reçu l’autorisation de la part de la Ligue pour observer les meilleurs lycéens du circuit – Flagg en tête – pendant le Final Four du In-Season Tournament. Les Nike EYBL Scholastic Showcase Games font effectivement partie des événements de niveau High School certifiés par la NBA, la marque à la virgule étant l’équipementier officiel de la Grande Ligue depuis plusieurs années. Du temps de l’ancien commissionnaire David Stern, qui avait mis en place la “one-and-done” rule pour éviter que des lycéens fassent le grand saut vers la NBA, les portes des lycées étaient fermés aux scouts. Cela est de moins en moins le cas aujourd’hui.

On peut ainsi s’attendre à une grosse affluence le 8 décembre à Las Vegas pour voir Cooper Flagg montrer ses nombreux talents. Pour rappel, le phénomène de la Montverde Academy s’est récemment engagé avec Duke et est d’ores et déjà favori pour être le premier choix de la Draft NBA 2025.

