Les Celtics, équipe à surveiller sur le marché des transferts

La NBA Trade Deadline n’est que dans deux mois, mais on commence déjà à connaître les équipes qu’il faudra surveiller sur le marché des transferts. Parmi elles : les Boston Celtics.

Les Celtics sont premiers de la Conférence Est avec un bilan de 15 victoires – 5 défaites. Ils sont dans le Top 10 de la NBA à l’efficacité offensive et défensive. Et ils possèdent sans doute la meilleure combinaison de six joueurs (Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, Derrick White, Al Horford) de toute la Ligue. Néanmoins, quelques doutes continuent d’entourer les Verts.

Des doutes sur leur capacité à bien finir les matchs serrés (dernier exemple hier contre Indiana, sans Kristaps Porzingis), mais aussi sur leur profondeur de banc. De quoi s’attendre à des mouvements en amont de la trade deadline.

“Les Celtics ont lâché deux choix de premier tour (de draft) dans le transfert de Jrue Holiday, mais ils en possèdent encore quelques-uns. Je m’attends à ce que les Celtics soient actifs sur le marché des transferts au fur et à mesure qu’on s’approche du mois de février. Ils veulent voir s’ils peuvent renforcer leur rotation du banc.” – L’insider Shams Charania, via Run It Back

Déjà très actifs durant l’intersaison pour recruter Kristaps Porzingis et Jrue Holiday, le manager Brad Stevens a réussi à construire peut-être le meilleur cinq majeur en NBA. Mais en même temps, il a vu la profondeur de l’effectif se réduire, Boston sacrifiant notamment Marcus Smart, Grant Williams, Robert Williams III et Malcolm Brogdon.

Dans la rotation actuelle des Celtics, on a Sam Hauser, Payton Pritchard ou encore Luke Kornet qui parviennent à tirer un peu leur épingle du jeu, mais c’est irrégulier et surtout loin d’être transcendant. Si les rotations se réduisent en Playoffs (7-8 joueurs), les Celtics auraient bien besoin d’un soutien en plus pour renforcer la second unit. Surtout que personne n’est à l’abri d’une blessure au mauvais moment.

Difficile aujourd’hui de savoir si Brad Stevens a quelqu’un de précis en tête, mais on sait qu’il possède une trade exception de 6 millions de dollars (via le sign & trade de Grant Williams à Dallas) pouvant faciliter une transaction.

Source texte : Shams Charania

