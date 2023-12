Qui est chaud pour prendre l’Apéro avec TrashTalk ? Venez car on a un sacré sujet à vous proposer : le Top des joueurs de moins de 25 ans en NBA !

Pour retrouver toutes nos vidéos, c’est par ici.

C’est un des rendez-vous annuel de fin d’année : l’Apéro pour faire le tour des jeunes joueurs qui arpentent les parquets de NBA. Les règles sont simples pour être dans cette vidéo : avoir moins de 25 ans, être doué au basketball. Ensuite, on classe : qui est un patron ? Qui est le plus polyvalent ? Qui est le plus fort en attaque, en défense ? Pour ne rien vous cacher, il y a des garçons compliqués à classer. Allez, faut qu’on en parle !