Deuxième et dernière soirée des quarts de finale du NBA In-Season Tournament. Après les victoires des Pacers et des Pelicans hier, qui les rejoindront à Las Vegas ? Place au programme de la nuit !

Le programme de la nuit :

1h30 : Bucks – Knicks

4h00 : Lakers – Suns

Si les Bucks sont sans doute les favoris de la rencontre contre les Knicks, New York est en forme récemment et dispose d’une bien meilleure défense que leur adversaire du soir (3e contre 21e). Jalen Brunson et Julius Randle contre Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo est une manière un petit peu simpliste de résumer cette rencontre, mais le duo qui brillera le plus – ce soir au Fiserv Forum – aura de grandes chances d’emmener son équipe à Las Vegas.

À l’Ouest, les Lakers voudront confirmer leur domination dans ce tournoi. Ils sont invaincus et disposent de la meilleure différence de points de la compétition. LeBron James et ses coéquipiers seront opposés à une équipe qui a réalisé une série de sept victoires consécutives il y a peu, les Phoenix Suns. La franchise de l’Arizona sera à nouveau privée de Bradley Beal mais pourra compter sur Devin Booker et Kevin Durant.

