Il y a deux jours, on vous parlait de Bryce James – fils de LeBron – et de l’intérêt de nombreux scouts NBA à son égard. Aujourd’hui, c’est un autre jeune joueur qui fait parler, et dont le nom pourrait revenir de plus en plus souvent lors des années à venir : Cooper Flagg.

Le tournoi EYBL Peach Jam sponsorisé par Nike fait partie des principaux événements de la semaine dans le monde du basket amateur US. Les meilleurs lycéens du pays – des U15 aux U17 – se retrouvent pour s’affronter dans cette grande compétition qui regroupe pas moins de 84 équipes. Et certains en profitent pour faire du bruit, beaucoup de bruit.

Genre Cooper Flagg.

38 points.

16 boards.

6 assists.

11 blocks, including the game-sealer.@NikeEYB Peach Jam performance for the ages from @Cooper_Flagg! pic.twitter.com/sN0K1X6r9e

— NBA (@NBA) July 6, 2023

38 points sur les… 71 de son équipe (victoire 71-68), 16 rebonds, 11 contres, 6 passes décisives. Voilà la dernière performance de ce bonhomme de 2m03 pour 91 kilos, qui évolue au poste d’ailier/ailier-fort. Autant dire qu’on a presque eu l’impression de voir un homme parmi les enfants. Dunk dans le trafic, contre sur tentative à 3-points, panier en transition, festival en un-contre-un, shoot extérieur, le block de la victoire en prime, bref il a fait la totale à ses adversaires.

Le profil maison de Cooper Flagg, c’est juste ici

Cooper Flagg n’a néanmoins pas attendu le tournoi Peach Jam pour se faire une grosse réputation dans l’univers du basket niveau high school. Le gamin de 16 ans est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à être désigné USA Basketball Male Athlete of the Year en 2022, après avoir guidé les U17 des États-Unis vers la médaille d’or à la Coupe du Monde, une compétition au terme de laquelle il a été nommé dans le meilleur cinq. Originaire du Maine mais portant les couleurs de la fameuse Montverde Academy depuis 2022, Cooper Flagg est tout simplement considéré comme l’un des deux meilleurs prospects de la classe de high school 2025, avec le fils de Carlos Boozer, Cameron.

Les deux prodiges se sont d’ailleurs affrontés lors du tournoi Peach Jam plus tôt dans la semaine (ainsi que lors du NPBA Top 100 Camp fin juin, où Flagg a été nommé MVP au passage). Un duel où Flagg et Boozer ont tous les deux brillé, mais c’est bien Cooper qui a fini par s’imposer dans une large victoire.

COOPER FLAGG VS CAMERON BOOZER DIDN’T DISAPPOINT 🔥

Cameron: 22 PTS | 12 REB

Cooper: 21 PTS | 10 REB | 7 AST | W

The top 2 players in the class of 2025 are something special 🤩 @NikeEYB pic.twitter.com/CNlHGrMfN4

— Overtime (@overtime) July 5, 2023

Vous l’avez compris, Cooper Flagg semble destiné à monter très haut. Les scouts NBA sont forcément sous le charme de son énorme potentiel des deux côtés du terrain, eux qui ont été particulièrement impressionnés par ses perfs en début d’année au Hoophall Classic, qui lui ont valu un autre titre de MVP. Et depuis, il continue de tout rafler sur son passage.

Preuve ultime de son côté freak, la prestigieuse université de Duke a d’ores et déjà proposé une offre au gamin pour intégrer la NCAA en 2025…