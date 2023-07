On le sait bien : depuis quelques années, le Heat est connu pour s’en sortir avec des garçons non-draftés. Max Strus, Gabe Vincent et bien évidemment Udonis Haslem, le plus célèbre d’entre eux. Cette année, Miami a drafté Jaime Jaquez Jr., qui a voulu prendre contact très rapidement avec des membres de sa franchise pour s’imprégner de la culture. Et qui de mieux pour cela que la légende locale UD.

Jaime Jaquez Jr. n’est pas le plus flashy des rookies, loin de là. Avec sa dégaine, il aurait pu tourner dans la version française des Mousquetaires à la place de François Civil sans problèmes. Mais il a surtout un cœur gros comme ça qu’il aime mettre à l’ouvrage sur le terrain. Donc quand il a rejoint Miami après quatre ans à UCLA, il a voulu communiquer avec des noms connus de la franchise pour découvrir en avance ce que c’est d’être un joueur du Heat. Pour cela, il a décidé d’envoyer un petit DM à Udonis Haslem.

Jaime Jaquez Jr on Paul George’s podcast, asked if he had reached out to anybody on the Heat after being drafted:

“Udonis Haslem.” pic.twitter.com/VsRAn9seYc

— Brady Hawk (@BradyHawk305) July 7, 2023

“J’ai envoyé un message à UD, Udonis Haslem. Je l’ai contacté en lui disant que c’est un OG [Original Gangster, bref un ancien qui est là depuis le début] du Miami Heat, et ce que c’était normal que je lui envoie un message, lui dire que j’étais enthousiaste de rejoindre Miami. […] Il fallait que je le contacte, et avec un peu de chance on aura le temps de manger un bout ensemble à Miami.” – Jaime Jaquez Jr. sur le podcast de Paul George

Même à la retraite, Udonis Haslem reste ce daron par qui il faut passer pour intégrer officiellement le Miami Heat. C’est lui le garant de la fameuse “Heat Culture”, c’est lui l’ancien que tout le monde respecte, c’est lui qui a symbolisé pendant tellement longtemps – 20 saisons tout de même – les valeurs de la franchise floridienne.

“Une fois que vous arrivez ici, vous devez entrer dans le rang. Et je suis la personne que vous devez voir. Et je prends ça avec beaucoup de sérieux. Il y a des attentes ici, et un standard à suivre.” – Udonis Haslem à GQ, en 2021

Pas de doute, Jaime Jaquez Jr. sait quoi faire pour se faire apprécier par les fans du Heat, surtout que ces derniers le voient s’éclater en Summer League en ce moment. Cette envie de connaître l’héritage de la franchise, associée à la volonté de mettre le cœur et les fondamentaux à l’ouvrage sur le terrain, c’est un mix très apprécié à South Beach. Peut-être encore plus chez un joueur possédant des origines mexicaines qui arrive dans une ville connue pour sa communauté latino.

La bonne trouvaille donc, on espère que cela se transformera en histoire d’amour pour Jaime.

__________

Source texte : Podcast P with Paul George