Pour son premier match sous les couleurs du Heat, Jaime Jaquez Jr. n’a pas fait dans la dentelle. En 22 minutes, Triple J a inscrit le même nombre de points. De quoi faire morfler la défense des Lakers et faire kiffer les fans hardcore de Miami devant le match.

La Summer League marque vraiment le début de la saison. On ne connaît plus que les rookies qui étaient là à l’édition précédente, pour les nouveaux on essaie de retenir leur nom… mais parfois c’est compliqué. Et même quand ils réalisent une bonne performance, ça nous arrive de faire des erreurs.

JAIME JACQUEZ AU POSTER pic.twitter.com/wpViNSfWFk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2023

Jaime Jaquez Jr., sans le C : voici un nom à retenir. Surtout quand il tape des posters bien violents comme celui-ci dès ses débuts avec le Heat. Drafté en 18è position il y a deux semaines par Miami, l’ancien de UCLA ne faisait que remonter dans les prédictions pour la Draft 2023. Et après ce match, on comprend mieux pourquoi. L’homme à la moustache de mousquetaire a pu montrer toutes ses qualités lors de ses 22 minutes de jeu : des dunks ravageurs, des gros tirs du parking, mais aussi un bonne lecture du jeu dans la passe et dans le placement. Avec 22 points à 53% au tir (8/15) dont 42% de loin (3/7), le tout saupoudré de 3 rebonds, le futur rookie a fini meilleur marqueur de la rencontre.

Jaime Jaquez Jr. drops 22 PTS as the Heat win in the California Classic! pic.twitter.com/z1nYfG0JxG

— NBA (@NBA) July 3, 2023

Pour le reste de la rencontre, on peut aussi parler de la belle perf de Nikola Jovic, passé par la salle de muscu depuis la fin des Finales. La plus petite contrefaçon du MVP serbe a fini le match avec 21 puntos, 8 rebonds et 3 passes au compteur. Une feuille bien garnie pour compléter celle du Triple J et créer un gros duo qui a su atomiser les Lakers dès la première mi-temps. Pour les Angelinos en face, Jalen Hood-Schifino et Max Christie ont fini la rencontre avec respectivement 15 et 17 points.

Pour le premier match de Summer League du Heat, on sent qu’il y a du potentiel et c’est tout ce qui compte. Il y aussi de quoi grappiller de la minute lors de la saison régulière, et si on en croit ce premier match, Miami… a fait un très bon choix à la Draft. La suite ? Dès mercredi soir !