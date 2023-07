Les grosses soirées de Free Agency où les notifications se succèdent aussi vite que les banderilles d’un sniper lors d’un concours à 3-points sont passées, mais les signatures ne s’arrêtent pas pour autant ! La dernière en date est celle de Malik Beasley chez les Bucks pour une durée d’un an et un salaire au minimum (2,7 millions de dollars).

Les champions 2021 continuent leurs ajustements ! Après avoir récupéré Robin Lopez, ils s’offrent les services de Malik Beasley, l’un des agents libres les plus convoités ces derniers jours, et ce à prix malin. Une très belle signature qui leur permet d’ajouter du shooting à leur ligne arrière (pratique quand on a un buffle grec qui monopolise systématiquement plusieurs défenseurs dans la raquette) et de compenser les départs de Joe Ingles à Orlando et de Jevon Carter chez les voisins de Chicago.

Free agent Malik Beasley has reached agreement on a one-year deal with the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Agent Brian Jungreis of Par-Lay Sports & Entertainment negotiated the contract. pic.twitter.com/QhsbJa6Ko8

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2023

Passé du Minnesota à l’Utah dans le cadre du transfert de Rudy Gobert l’été dernier, Beasley n’a depuis pas réussi à retrouver sa place dans une équipe. S’il a joué une cinquantaine de matchs avec le Jazz pour une moyenne de 13,4 points, 3,6 rebonds et 1,7 passes, il n’a pas vraiment convaincu la franchise en reconstruction. Danny Ainge lui a d’ailleurs vite fait comprendre qu’il ne faisait pas partie des plans pour le futur en l’envoyant chez les Lakers à la trade deadline. Sous le soleil de L.A., l’arrière n’a pas non plus brillé, se distinguant davantage pour son absence de défense que son tir à 3-points. 35,7% derrière l’arc sur la saison c’est loin d’être mauvais, mais c’est aussi loin des standards du natif d’Atlanta, qui tourne à près de 38% en carrière. Et quand on sait que sa principale qualité est le shooting, il devient vite difficile à utiliser lorsque le poignet est un peu moins chaud.

C’est donc un petit pari que font les Bucks en signant Malik Beasley, mais à ce prix-là le risque n’est pas énorme. L’arrière va apporter un peu de shooting (voire beaucoup s’il retrouve son efficacité) et de dynamisme en sortie de banc. Attention, les champions 2021 continuent de se renforcer et risquent de faire peur à la rentrée !

Source : ESPN, The Athletic