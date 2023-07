Alerte, poulet sans tête sur le marché. Non conservé par les Lakers à l’issue de la saison, Malik Beasley se retrouve dispo’ sur le marché des agents libres. Qui veut d’un solide shooteur à 3-points et… c’est tout ? Eh bien au moins six équipes à en croire HoopsHype.

Pas plus convaincant que ça avec les Lakers depuis son arrivée à la deadline, Malik Beasley n’a pas motivé Rob Pelinka à activer la team option de 16,5 millions de dollars dont il disposait. Un peu de défense n’aurait peut-être pas été de trop. Toujours est-il que le Malik a toujours la cote en NBA. Ben oui, un shoot à 3-points solide, c’est la presqu’assurance d’une place dans la Grande Ligue en 2023.

Six équipes, et pas n’importe lesquelles, seraient sur les rangs pour signer le shooteur fou cet été. Sixers, Suns, Raptors, Mavericks, Bucks et Warriors, voilà pour la prestigieuse liste. Un paquet de franchises, toutes compétitives, et une belle opportunité pour MB de faire monter les enchères autour de son poignet. Un petit contrat sur un ou deux ans (avec une player option), c’est peut-être ce qu’il peut aller chercher dans cette Free Agency, avec l’idée de renforcer sa cote et tester le marché rapidement de nouveau. Le tout dans une équipe qui vise le mois de juin, quelques jours après avoir été remercié par L.A., pas mal le rebond.

Sur les dernières saisons, Malik est passé par Minnesota où il a connu ses plus gros coups de chaud individuels, avant d’être échangé au Jazz et finalement aux Lakers. En sortie de banc, c’est une quasi-assurance de s’en sortir avec un arrière autour des 12 points en 25 minutes à des pourcentages entre 35 et 40% derrière l’arc. Scoreur, vous avez dit ?

MB a le parfait profil du facteur X en sortie de banc d’un contender, tout en ayant la bonne gueule du flop. Malik, c’est tout ou rien, et c’est exactement ce qui nous fait marrer. Un sacré shoot qui donne envie de tenter le coup, mais aussi une défense plus que bancale qui n’offre rien d’autre qu’une place sur le bout du banc en Playoffs. Cette dernière phrase aurait pu être écrite par Darvin Ham. 24 minutes en saison régulière après son arrivée à la deadline, hors de la rotation lors des Playoffs, voilà le résumé de la saison de Beasley dans la Cité des Anges.

Mais, dans un environnement stable comme celui de Milwaukee ou Golden State, qui sait ? Peut-être que le shooteur pourra retrouver de sa superbe et redevenir l’un des meilleurs remplaçants de la Ligue.

