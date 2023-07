Pendant cette Free Agency, on parle d’options et à tout va. Team option, player option… Mais aujourd’hui, on va parler d’une autre particularité un peu moins drôle : la Disabled Player Exception, petite enveloppe offerte pour remplacer un joueur absent une saison. Celle de Lonzo Ball a été demandée par les Bulls, de quoi ne pas donner de bon signal quant à la situation actuelle de l’aîné de la famille, qui devrait manquer toute la saison prochaine.

On peut avoir tendance à oublier la dernière fois que Lonzo Ball a joué au basketball professionnellement sur un parquet NBA lors d’une rencontre télévisée. Et c’est normal, son dernier match officiel a eu lieu le 14 janvier 2022, la vie de nombreuses personnes a eu le temps de changer depuis le début de l’année passée. Des mariages, des enfants, des diplômes… Désormais, il est temps pour les Bulls d’avancer aussi. Hier, la direction de Chicago a demandé la Disabled Player Option de Zo Ball à la NBA, option à activer lorsqu’un joueur ne joue pas de la saison. Cela permettra à la franchise de pouvoir recruter quelqu’un d’autre en préjudice.

The Chicago Bulls have applied to the NBA for a Disabled Player Exception worth $10.2 million due to injury of Lonzo Ball, who is expected to miss the entire 2023-24 season, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2023

D’après les dernières rumeurs venant de Chicago, on pouvait déjà imaginer que Lonzo ne jouerait pas de la saison prochaine, voire même de toutes les saisons suivantes. Terrible pour les Bulls. Windy City doit donc passer outre le malheur que vit son meneur. C’est pour cela qu’ils ont décidé de réclamer cette exception à la Ligue pour pouvoir recruter un nouveau meneur avec les 10,2 millions de dollars donnés par la NBA. De nombreux noms seraient sur les listes des Bulls. On espère néanmoins que Lonzo Ball remettra un jour les pieds sur un parquet NBA, et ce sans repartir à l’hosto trois mois après.

Source : The Athletic, Shams Charania