C’est un évènement qui a touché toute la planète basket il y a une dizaine de jours. Après neuf saisons passées sous le maillot des Celtics, Marcus Smart a dû faire ses adieux à son équipe de toujours. Et s’il comprend parfaitement son transfert, le meneur s’est montré déçu de la manière dont il l’a appris.

Ce n’est jamais marrant de quitter sa franchise de coeur. Mais ça l’est encore moins quand on ne s’y attend pas, et quand on se pense même à l’abri d’un départ. Dans une interview accordée à CLNS Media, Marcus Smart a partagé son ressenti sur son transfert et la manière dont il en a été informé.

“C’était choquant de l’apprendre de cette manière, surtout qu’une semaine avant, on m’avait dit que j’étais safe, qu’il n’y avait pas de discussions de transfert autour de moi. […] Je comprends que c’est un business, mais pour moi c’était juste de la politesse [de m’en informer à l’avance].”

Très lucide sur la situation de son équipe et sur la dure loi de la NBA, le meneur aurait néanmoins aimé être prévenu que son transfert était dans les tuyaux. Et comment ne pas le comprendre quand on sait que c’est par le biais des tweets des insiders NBA que Marcus a appris son départ ?

“Pour moi, c’était simple. [Ils auraient pu m’appeler] : “Salut ! On réfléchit à te transférer, on va très certainement le faire, juste pour que tu le saches.”

Pour rappel, le meneur ne faisait initialement pas partie du deal permettant aux C’s de récupérer Porzinģis, ce qui explique certainement ce manque de communication. En effet, c’est d’abord Malcolm Brogdon qui devait être transféré et rejoindre les Clippers, partenaires initiaux de ce trade à trois équipes avec Boston et Washington. Mais la franchise de Los Angeles s’est finalement retirée face aux soucis de blessure du sixième homme de l’année, dont les Grizzlies, nouveaux compagnons de transfert, n’ont pas voulu. Pour boucler le deal dans l’urgence, Brad Stevens a donc dû trouver une solution maline, une solution Smart. Et c’est ainsi que le DPOY 2022, qui s’était endormi paisiblement en pensant son avenir assuré dans le Massachusetts, s’en est allé pour le Tennessee.

Voici le transfert final :

🔸 Marcus Smart à Memphis

🔸 Tyus Jones + Mike Muscala + Danilo Gallinari à Washington

🔸 Kristaps Porzingis + pick 23 des Grizzlies 2023 + pick des Warriors 2024 (protégé top 4) à Boston

Incroyable.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2023

Malgré les circonstances, on ne peut que regretter les agissements des Celtics, multirécidivistes de faits aggravés (non, on n’exagère pas du tout) de mauvaise communication avec leurs joueurs transférés. Déjà en 2017, Isaiah Thomas s’était plaint de la manière dont son départ lui avait été annoncé. L’occasion de rappeler que la NBA est avant tout un business, et que ce sont bien souvent les joueurs qui en font les frais. Dans une ligue ultra-compétitive où ce sont l’argent et les affaires qui donnent le ton, le côté humain et l’affect passent au second plan.

On savait Marcus Smart déçu de quitter Boston, et ses dernières déclarations ne font que confirmer qu’il a encore son transfert en travers de la gorge. Une bien triste fin pour cette histoire d’amour qui a marqué la NBA pendant neuf ans… et qui sonne comme un bon avertissement pour les Blazers, actuellement en train de négocier le départ de Damian Lillard.

Source : CLNS Media