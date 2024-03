C’est peut-être une des meilleures nouvelles de la saison des Chicago Bulls. Lonzo Ball montre enfin des signes de progrès. Le meneur de jeu a été déclaré apte à réaliser des exercices de rééducation plus poussés par le staff médical de la franchise. Les douleurs semblent s’être envolées.

Le dernier match de Lonzo Ball en NBA remonte au 14 janvier 2022. Plus de deux ans au cours desquelles le grand frère de LaMelo a connu (et connait encore) un véritable parcours du combattant. Entre opérations, rechutes et expérimentations médicales avec notamment une greffe de cartilage dans le genou, le cauchemar du joueur des Bulls parait sans fin.

Depuis plusieurs mois, un refrain désagréable revenait sans cesse : “Lonzo Ball a toujours mal lorsqu’il essaie de sprinter”. Un manque de progrès qui inquiétait les fans de Windy Ciy. Mais après la pluie vient bien souvent le beau temps, sauf à Cherbourg. K.C Johnson, l’insider souvent le mieux informé sur les Bulls, a annoncé pour NBC Sports Chicago que le meneur de jeu avait recommencer à courir, sauter et réaliser des coupes. Il a ainsi été déclaré apte à réaliser des exercices de rééducation plus poussés par le staff médical de la franchise.

Le journaliste a aussi recueilli des déclarations de Billy Donovan, entraîneur de l’équipe :

“Certains des entraînements ont été extrêmement positifs, il a progressé. Il répond bien aux exercices et certaines des choses que m’ont montré le staff médical m’ont prouvé qu’il bouge bien. Je suis juste heureux pour lui de ses progrès. Il a travaillé dur pour se mettre dans cette situation et j’espère qu’il pourra continuer à progresser.”

Une des prochaines étapes pour Lonzo Ball sera de rejouer avec des contacts. Quelque chose que Billy Donovan ne prend pas à la légère :

“Je parle de ma perspective et non de la perspective médicale mais pour son bien-être il va devoir se réhabituer à encaisser les contacts, à défendre dur, passer au dessus des écrans, aller à l’arceau en prenant en compte les aides […] Il faut juste qu’il ressente les contacts. Cela peut passer pas du 1v1, du 2v2 contrôlé. Il a eu deux ans, deux ans et demi sans contacts, et c’est quelque chose d’inquiétant.”

Il y a donc encore bien du chemin à parcourir avant de revoir le meneur de jeu sur un parquet NBA, mais les choses semblent enfin aller dans la bonne direction. Cela faisait plus de deux ans que les bonnes nouvelles concernant sa santé n’arrivaient pas et bien que tout ne semble pas encore parfait, il serait dommage de ne pas s’en réjouir. Lonzo Ball est un merveilleux joueur de basket-ball qui était, aux Bulls, la base d’un projet brisé… en même temps que son genou. Pour lui comme pour sa franchise, il est temps de repartir du bon pied.

Source texte : NBC Sports Chicago