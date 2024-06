Bulls : l’arrivée de Josh Giddey… ça signifie quoi pour Lonzo Ball ?

L’effectif des Bulls n’a pas fini de changer, avec la Free Agency à venir ainsi que la NBA Draft où ils détiennent le pick numéro 11. Néanmoins, on peut déjà se poser la question de ce qu’il adviendra de la position de meneur titulaire une fois que la saison débutera. Avec l’arrivée de Josh Giddey qui coïncide au moment où Lonzo Ball se prépare à revenir, l’incertitude est totale.

BREAKING: The Chicago Bulls are trading two-time All-Defensive guard Alex Caruso to the Oklahoma City Thunder for guard Josh Giddey, sources tell ESPN. pic.twitter.com/V3t12MA3Uo

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2024

Le transfert d’Alex Caruso au Thunder semble fantastique pour OKC, mais il n’est pas forcément une bonne nouvelle pour… Lonzo Ball. A l’heure actuelle, on ne sait pas vraiment si le meneur pur pourra jouer lors de la saison 2025, à cause de l’état de son genou. Avec une moyenne de 36 matchs joués sur les sept dernières saisons, les deux derniers exercices complètement manqués par Lonzo n’ont pas du tout arrangé son cas. Une chose est sûre, l’arrivée dans l’Illinois d’un playmaker plus jeune que lui n’est pas forcément un bon signe pour l’aîné Ball. Avec une player option à presque 22 millions de dollars pour la saison prochaine, Lonzo Ball a un minimum de garanties, mais sa situation n’est pas idéale. Et ça pourrait bien finir en… buyout pour Lonzo.

Lonzo Ball’s tenure with Chicago is likely nearing an end, and a buyout is possible, per @DarnellMayberry

“Giddey’s acquisition also further clouds the Bulls’ plans for recovering point guard Lonzo Ball, who hasn’t played since January 2022 but is expected to make a comeback… pic.twitter.com/JhHfLtsJke

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 21, 2024

Giddey de son côté, a un profil similaire à Lonzo, même s’il n’a ni son expérience, ni réalisé les progrès de Ball au shoot (seulement 31% de loin en carrière pour Giddey quand Lonzo Ball est à 36,4%) ; et après une postseason où il rentrait de moins en moins dans les projets de Mark Daigneault, l’aventure à Oklahoma s’est terminée. Avec les informations dont on dispose, dur de considérer Giddey comme autre chose qu’un plan de secours dans l’éventualité où Lonzo n’arriverait pas à faire un retour. Intéressant dans le contexte d’un rebuild, le combo guard de 21 ans va venir redynamiser un roster de Chicago quasiment laissé intouché par Arturas Karnisovas depuis trois saisons.

Maintenant que le gros asset des Bulls – Alex Caruso et sa défense de furieux – s’en est allé sans que les taureaux ne récupèrent en échange le moindre pick de Draft à une franchise qui en possède des camions, il reste à Chicago le seul Coby White sur les lignes arrières. Après que l’ancien de North Carolina ait réalisé une excellente campagne lui valant une deuxième place au trophée de Meilleure Progression de l’Année, les Bulls se retrouvent avec un troisième élément pouvant prétendre à la place de meneur titulaire. Chicago pourrait décaler White en arrière et tenter de transformer Giddey en véritable Lonzo bis pour vraiment essayer de reproduire la tentative de run de Playoffs qui n’était pas allée très loin en 2022.

Alors, on mise tout sur un retour à fond de Lonzo, on remplace le fils de Lavar Ball par Josh Giddey, on bazarde Nikola Vucevic, DeMar DeRozan et Zach LaVine pour un rebuild total ? On décale Coby White en sixième homme de luxe pour faire une rotation avec Josh Giddey au poste deux ou un avec Lonzo Ball ? Moult possibilités pour les Bulls cette année, équation dont la principale inconnue est… la santé de Lonzo Ball. Cohabitation entre Lonzo et Josh ou remaniement de l’effectif total, il va falloir choisir, Arturas.

Source texte : The Athletic