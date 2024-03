Ils étaient quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à démarrer la saison en NBA. On attendait des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies chargés de faire toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tentent un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Pas ou peu de Wemby, l’occasion de profiter un peu plus de certains de ses compatriotes !

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Épaule, puis cheville. Victor Wembanyama a TANT donné ces dernières semaines qu’il fallait bien que ça coince à un moment donné. Rien de bien grave néanmoins, besoin de souffler, surtout, et Wemby devrait revenir claquer de la perf historique dès cette semaine, pour aller confirmer ce que tout le monde sait déjà : ses futurs trophées de meilleur contreur de NBA, déjà, et de Rookie de l’année 2024, évidemment.

Spurs @ Rockets : 10 points à 4/10 au tir dont 2/5 aux lancers, 11 rebonds, 3 passes et 7 contres en 31 minutes

Spurs @ Kings : DNP

Spurs @ Warriors : DNP

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 20,7 points à 46,9% au tir dont 33,5% du parking et 81,5% aux lancers, 10,3 rebonds, 3,4 passes, 1,3 steal et 3,4 contres en 28,8 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Le Rudy du début de semaine est dominant, avec des Wolves leaders à l’Ouest. Celui de la fin de semaine est chafouin, il a pris 100 000 balles d’amende, et les Wolves ont perdu deux matchs de suite. Reculer pour mieux sauter, rendez-vous pour une fin de saison en boulet de canon ?

Wolves vs Blazers : 25 points à 9/10 au tir et 7/7 aux lancers, 16 rebonds, 1 steal et 3 contres en 39 minutes

Wolves @ Pacers : 18 points à 7/11 au tir et 4/5 aux lancers, 14 rebonds, 2 steals et 3 contres en 40 minutes

Wolves @ Cavs : 7 points à 3/7 au tir et 1/2 aux lancers, 17 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 37 minutes

Wolves @ Lakers : DNP

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,8 points à 64,9% au tir et 64,9% aux lancers, 12,9 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 2,1 contres en 33,9 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Bilal est revenu aux affaires après une semaine off et il est désormais un titulaire incontournable à Washington. Lui aussi doit se servir de cette fin de saison sans queue ni tête pour se montrer et, qui sait, pour se chauffer avant les… Jeux Olympiques ?

Wizards @ Jazz : 7 points à 2/7 au tir dont 1/2 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre en 33 minutes

Wizards vs Magic : 7 points à 2/7 au tir dont 0/4 du parking et 3/3 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 28 minutes

Wizards vs Hornets : 11 points à 4/7 au tir dont 1/4 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 1 steal et 1 contre en 27 minutes

Wizards @ Heat : 11 points à 4/8 au tir dont 3/5 du parking, 4 rebonds, 1 passes, 2 steals et 2 contres en 36 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,2 points à 43,9% au tir dont 34,8% du parking et 70,1% aux lancers, 4 rebonds, 1,7 passe, 0,8 steal et 0,8 contre en 26,8 minutes

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Un peu les montagnes russes. Adducteur en février, pied gauche en mars, Nico a 35 ans et ça se sent. revenu hier soir pour affronter les Knicks, il est sorti du banc mais n’a pas su apporter l’adresse nécessaire pour faire décoller un match aux allures de choc de PRM (79-73 !). Les Sixers ont glissé dans les places play-in et semblent se diriger vers une semaine intense autour du 15 avril. Et franchement, avoir Nico pour jouer un play-in, c’est plutôt rassurant.

Sixers @ Nets : 2 points à 1/6 au tir dont 0/3 du parking, 7 rebonds, 4 passes et 1 contre en 32 minutes

Sixers vs Grizzlies : 10 points à 3/6 au tir dont 1/2 du parking et 3/3 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 30 minutes

Sixers vs Pelicans : DNP

Sixers @ Knicks : 0 point à 0/2 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 2 steals en 31 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,5 points à 48% au tir dont 42,1% du parking et 73,7% aux lancers, 4 rebonds, 2,1 passes, 0,7 steal et 0,7 contre en 24,3 minutes

# Evan Fournier (Detroit Pistons)

De moins en moins de temps de jeu pour Evan Fournier, en espérant qu’il ne fasse pas partie des sacrifiés de la fin de saison au nom de… au nom de quoi d’ailleurs ?!? Faut penser aux JO aussi, allez Vavane, dis-leur, sinon on s’en charge.

Pistons @ Heat : 7 points à 2/10 au tir dont 2/8 du parking et 1/1 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 15 minutes

Pistons vs Nets : 2 points à 1/2 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 13 minutes

Pistons vs Mavericks : 0 point à 0/3 au tir dont 0/2 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 11 minutes

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 6,7 points à 36% au tir au tir dont 29,3% du parking et 86,7% aux lancers, 2 rebonds, 1,1 passe, 0,9 steal et 0,1 contre en 16,4 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Toujours dominant en G League, toujours autant de mal à se faire sa place dans le groupe de Mark Daigneault. En même temps on parle des leaders de la Conférence Ouest, pas facile de sortir du nid.

Thunder @ Lakers : DNP

Thunder @ Blazers : DNP

Thunder vs Heat : DNP

Thunder vs Grizzlies : 0 point à 0/2 du parking et 2 passes en 12 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4 points à 41,7% au tir dont 30,3% du parking et 87,5% aux lancers, 1,6 rebond, 1,1 passe, 0,2 contre et 0,1 steal en 11,3 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Sioux Falls Skyforce : 18 points à 7/19 au tir dont 3/8 du parking et 1/1 aux lancers, 7 rebonds, 7 passes et 1 steal en 37 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 15,9 points à 43,5% au tir dont 30% du parking et 68,4% aux lancers, 6,9 rebonds, 5,4 passes, 0,9 steal et 0,6 contre en 31,5 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Chauncey Billups semble lui accorder pas mal de confiance, et on l’a d’ailleurs souvent vu cette semaine prendre son jeune joueur à part pour lui prodiguer quelques conseils. L’adresse n’est pas encore trop trop au rendez-vous mais RR se donne en défense et mérite vraiment ses minutes. Très encourageant pour la fin de saison ?

Blazers @ Wolves : 13 points à 5/7 au tir dont 3/3 du parking et 6 rebonds en 23 minutes

Blazers vs Thunder : 3 points à 1/6 au tir dont 1/4 du parking, 1 rebond, 2 passes et 1 steal en 18 minutes

Blazers vs Rockets : 2 points à 1/1 au tir, 2 rebonds et 2 passes en 22 minutes

Blazers vs Raptors : 0 point à 0/3 du parking, 3 rebonds, 3 passes et 1 steal en 13 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3 points à 36,5% au tir dont 41,4% du parking et 70% aux lancers, 1,6 rebond, 0,9 passe et 0,2 steal en 9,5 minutes

En G League :

Rip City Remix vs Memphis Hustle : DNP

Rip City Remix vs Texas Legends : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 12,7 points à 36,5% au tir dont 24,1% du parking et 57,9% aux lancers, 6 rebonds, 1,5 passe et 0,8 steal en 29,2 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Semaine tranquille pour l’Olivier, Sarr eviendra.

Thunder @ Lakers : 3 points à 1/1 au tir et 1/2 aux lancers, 1 contre en 4 minutes

Thunder @ Blazers : DNP

Thunder vs Heat : DNP

Thunder vs Grizzlies : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,4 points à 57,9% au tir dont 33,3% du parking et 66,7% aux lancers, 2,5 rebonds, 0,1 passe et 0,5 contre en 6,8 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Sioux Falls Skyforce : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 10,9 points à 46,7% au tir dont 21,4% du parking et 83,3% aux lancers, 10,9 rebonds, 1,9 passe, 0,6 steal et 1,3 contre en 24,1 minutes

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Moussa pulvérise la G League depuis dix jours, à grands coups de dunks ravageurs ou de doubles-doubles à la Drummond 2017. La raquette de Tyronn Lue est complète mais en cas de désistement, Mouss Diab a une jolie tête de douzième homme pour les Clippers.

Clippers @ Bucks : DNP

Clippers @ Rockets : DNP

Clippers vs Bulls : DNP

Clippers vs Bucks : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,6 points à 52,6% au tir et 64,3% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,4 passe, 0,5 steal et 0,1 contre en 5,8 minutes

En G League :

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 15,8 points à 56,8% au tir dont 25% du parking et 58,5% aux lancers, 10,3 rebonds, 2,6 passes, 1,3 steal et 2,3 contres en 30 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Lui aussi cartonne en G League, et on se dit que Gregg Popovich serait bien inspiré de lui donner sa chance en NBA. Ça défend très très fort mais ça a du mal à mettre les tirs, ce qui coince peut-être encore à l’échelon supérieur. Allez, on y croit, faut dire à Wemby de le mettre dans sa poche, Pop y verra rien.

Spurs @ Rockets : DNP

Spurs @ Kings : DNP

Spurs @ Warriors : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 25% au tir dont 0% du parking et 100% aux lancers, 1 rebond et 0,5 steal en 6 minutes

En G League :

Austin Spurs @ Santa Cruz Warriors : 18 points à 6/16 au tir dont 1/4 du parking et 5/6 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes, 4 steals et 1 contre en 31 minutes

Austin Spurs vs Windy City Bulls : 19 points à 8/15 au tir dont 0/3 du parking et 3/6 aux lancers, 7 rebonds, 6 passes et 2 steals en 31 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 13,2 points à 41,1% au tir dont 12,2% du parking et 62,5% aux lancers, 4,5 rebonds, 3 passes, 1,3 steal et 0,9 contre en 26,5 minutes

# Malcolm Cazalon (Westchester Knicks – G League)

Quand les Knicks de Westchester te foutent au bout de leur banc, est-ce que cela signifie que ta saison est compliquées ? On a notre petite idée.

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis, parait même qu’il avait mis un 3-points

Westchester Knicks @ Long Island Nets : DNP

Westchester Knicks @ Ontario Clippers : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 8,3 points à 34,1% au tir dont 34,5% du parking et 76,9% aux lancers, 3,1 rebonds, 2,3 passes, 1,1 steal et 0,7 contre en 26 minutes

Maledon voir comment il va et donnez-nous des nouvelles à l’occasion.

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 3,5 points à 28,6% au tir dont 16,7% du parking et 93,3% aux lancers, 1,4 rebond, 1,6 passe et 0,4 steal en 12,5 minutes

# Killian Hayes (-)

Voir à Théo Maledon.

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 6,9 points à 41,3% au tir dont 29,7% du parking et 66% aux lancers, 2,8 rebonds, 4,9 passes, 0,9 steal et 0,5 contre en 24 minutes

# Frank Ntilikina (-)

Voir à Killian Hayes.

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : 1 point à 11,1% au tir dont 12,5% du parking et 100% aux lancers, 1,2 rebond et 0,8 passe en 8,6 minutes