Ils sont quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à évoluer en NBA. On attend des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies qui feront toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tenteront un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour cette nouvelle semaine ? Victor Wembanyama a offert son premier gros point Wemby, Bilal Coulibaly a été titulaire et Nicolas Batum a déménagé, entre autres.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Que dire si ce n’est que le gamin explose toutes les barrières. Deux victoires en trois matchs cette semaine, le collectif des Spurs qui montre toutes ses lacunes hier face aux Raptors mais globalement, cette semaine, Wemby a mis d’accord ceux qui ne l’étaient pas encore, notamment avec son match à 38 pions jeudi soir à Phoenix. Sky is the limit, sauf qu’il le touche déjà. 20 points, 8 rebonds et 2,5 contres de moyenne en six matchs, ÇA VA. BeIN Sports a acheté tous ses matchs, TrashTalk est allé faire un tour pour voir ce que ça disait en vrai, et pas un jour ne se passe sans qu’on parle de lui, ça doit être ça une superstar.

VICTOR 𝐖𝐄𝐌𝐁𝐀𝐍𝐘𝐀𝐌𝐀 CETTE NUIT 👻

18 POINTS (6-12 FG)

8 REBONDS

4 CONTRES

9 POINTS DANS LE DERNIER QT

UN PUTBACK DUNK CLUTCH

Les @Spurs l’emportent dans les dernières secondes 115-114 #PorVida pic.twitter.com/GsNbcEnc1n

— NBA France (@NBAFRANCE) November 1, 2023

Non, vous ne rêvez pas, c’est bien la ligne de stats de @Wemby

𝟑𝟖 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒 ◀︎

10 REBONDS

2 ASSISTS

2 CONTRES

15-26 FG @SPURS WIN

Premier rookie à atteindre ces chiffres depuis… Kevin Durant pic.twitter.com/vXV6BCygQa

— NBA France (@NBAFRANCE) November 3, 2023

MY G👽👽DNESS.

3 minutes de highlights de @Wemby 🇫🇷

𝟑𝟖 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒 / 𝟏𝟎 𝐑𝐄𝐁𝐎𝐍𝐃𝐒

15/26 AU TIR

3/6 À TROIS POINTS

4:15 dernières minutes de 🔥

10 POINTS / 4-4 FG / 3-4 FT

Enjoy. 🍿 pic.twitter.com/WNvJUC6TXE

— NBA France (@NBAFRANCE) November 3, 2023

VICTOOOOOOR

AND-ONE #NBASundays pic.twitter.com/pbCnOydYbr

— NBA France (@NBAFRANCE) November 5, 2023

NOOOOOOOPE ! ☝️#NBASundays pic.twitter.com/M4OcUuypwU

— NBA France (@NBAFRANCE) November 5, 2023

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

On en parle peu mais Rudy Gobert (et les Wolves) montent tranquillement en régime en ce début de saison. Des victoires cette semaine face au Jazz et, surtout, face aux Nuggets, Rudy qui s’est amusé contre son ancienne équipe, et qui reste ce matin dans le Top 5 des meilleurs rebondeurs ET des meilleurs contreurs de la Ligue. GG Rudy !

Wolves @ Hawks : 14 points à 3/7 au tir et 8/11 aux lancers, 13 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contre en 31 minutes

Wolves vs Nuggets : 4 points à 0/7 au tir et 4/4 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 32 minutes

Wolves vs Jazz : 11 points à 5/10 au tir et 1/2 aux lancers, 10 rebonds, 1 passe et 4 contres en 29 minutes

RUDY 🗽

14 PTS / 13 REB pic.twitter.com/rO2TJxyhXj

— NBA France (@NBAFRANCE) October 31, 2023

Rudy says NOPE 🙅‍♂️ pic.twitter.com/cJCxX9Hz3c

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 2, 2023

L’histoire un peu relou de la semaine puisque si Nico Batum n’a pas joué avec les Clippers c’est tout simplement qu’il a été transféré à Philadelphie dans l’échange concernant James Harden. La spéciale du trade que t’apprends au réveil, ça craint, pas le premier ni le dernier mais avec un CV pareil Nico méritait sans doute meilleur sort ou en tout cas meilleur traitement. Business is business, et le capitaine des Bleus devrait en tout cas jouer ce soir pour la première fois sous son nouveau maillot.

Sixers vs Raptors : DNP

Sixers vs Suns : DNP

🔴🔵 pic.twitter.com/uEr8IkVdrp

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) October 30, 2023

Nicolas Batum quitte donc Los Angeles pour Philadelphie.

Pas sûr que c’était le choix, mais c’est le dur business de la NBA parfois. Bien installé chez les Clippers, Nico envoyait hier encore des photos avec ses coéquipiers des Clippers sur son compte Instagram.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2023

Thank you, Nico ❤️💙 pic.twitter.com/13uCdF9wWz

— LA Clippers (@LAClippers) November 1, 2023

# Killian Hayes (Detroit Pistons)

Trois matchs que l’on situera entre le moyen moins et le moyen plus, et une atrocité de daube en début de semaine face aux Blazers. Killian continue d’alimenter les critiques en sortant régulièrement des matchs aussi fades que la fadeur elle-même, mais garde la confiance de Monty Williams alors même qu’une partie de ses propres fans n’arrivent plus à y croire. Gap énorme entre ce qu’il semble capable de faire, parfois, et ce qu’il fait, au quotidien. Toujours assez incompréhensible.

Pistons @ Thunder : 10 points à 4/11 au tir dont 1/4 du parking et 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 7 passes, 1 steal et 1 contre en 27 minutes

Pistons vs Blazers : 0 point à 0/6 au tir dont 0/1 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 3 steals en 26 minutes

Pistons @ Pelicans : 10 points à 4/8 au tir dont 2/4 du parking, 5 rebonds, 9 passes et 1 steal en 39 minutes

Pistons vs Suns : 13 points à 4/8 au tir dont 1/3 du parking et 4/4 aux lancers, 2 rebonds, 5 passes et 1 contre en 34 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Il a été promu titulaire en début de semaine en lieu et place de Daniel Gafford, dans un cinq sans intérieur, et cette phrase résume assez bien les compétences de son coach Wes Unseld Jr.. Bien souvent parmi les plus gros temps de jeu de son équipe mais au gré de rotations claquées au sol n’ayons pas peur des mots, Bilal se rattrape néanmoins grâce à une grosse activité et quelques stats récompensant ceci, voire quelques highlights pour donner à grailler aux très courageux fans des Wizards. Allez Bilal, le basket ça va le faire, l’essentiel c’est de ne pas craquer mentalement au milieu de ce bordel immense, faut juste regarder Jordan Poole, faire le contraire et tout ira bien.

Wizards vs Celtics : 9 points à 4/12 au tir dont 1/6 du parking, 5 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 28 minutes

Wizards @ Hawks : 5 points à 2/5 au tir dont 1/4 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 3 passes et 3 steals en 28 minutes

Wizards @ Heat : 9 points à 4/5 au tir dont 1/2 du parking et 0/2 aux lancers, 3 rebonds et 3 passes en 26 minutes

Bilal est désormais le plus jeune starter de l’histoire des @WashWizards ⭐️ https://t.co/TkIDyChAV2

— NBA France (@NBAFRANCE) October 31, 2023

🇫🇷 Bilal pour son premier match en tant que starter

9 points

5 rebonds

1 ast / 1 stl / 2 blk

Les Wizards s’inclinent face à Boston pic.twitter.com/hBtMQJcXrP

— NBA France (@NBAFRANCE) October 31, 2023

# Evan Fournier (New York Knicks)

Toujours pas de porte de sortie, malgré le blockbuster trade de James Harden, qui représentait une des dernières chances de Vavane se bouger cet automne. On va vraiment attendre février pour que ça se décante ?…

Knicks @ Cavs : DNP

Knicks vs Cavs : DNP

Knicks @ Bucks : DNP

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Parfait face aux Pistons, un peu plus compliqué par la suite. Cette semaine à OKC était celle de l’explosion de Chet Holmgren, Ousmane attendra un peu pour la sienne.

Thunder vs Pistons : 10 points à 4/4 au tir dont 2/2 du parking et 0/1 aux lancers, 1 rebond et 2 passes en 18 minutes

Thunder vs Pelicans : 2 points à 1/4 au tir dont 0/3 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 12 minutes

Thunder vs Warriors : 3 points à 1/3 du parking, 1 rebond et 1 passe en 5 minutes

3 frenchies sur le même parquet lors du match entre 🔵 Pistons & Thunder ⚡️

🇫🇷 Ousmane Dieng : 10 PTS, A REB, 2 AST, 100%FG

🇫🇷 Olivier Sarr : 2 PTS, 9 REB, 1 AST

🇫🇷 Killian Hayes : 10 PTS, 4 REB, 7 AST, 1 STL, 1 BLK

Victoire d’OKC 124-112 pic.twitter.com/0sbgY7s2Bj

— NBA France (@NBAFRANCE) October 31, 2023

# Rayan Rupert (Portland Trailblazers)

Malgré les blessures de Scoot Henderson et Anfernee Simons sur le backcourt, Rayan Rupert n’a pas bénéficié du repartage des minutes. Lui aussi devra être patient, peut-être jouer en G League, mais le pire dans tout ça reste qu’il ne comprend sans doute rien à la manière avec laquelle est gérée sa franchise. On te rassure Rayan, nous non plus.

Blazers @ Raptors : DNP

Blazers @ Pistons : DNP

Blazers vs Grizzlies : DNP

Blazers vs Grizzlies : DNP

# Frank Ntilikina (Charlotte Hornets)

Toujours blessé au tibia. Frank Ntilitibia.

Hornets vs Nets : DNP

Hornets @ Rockets : DNP

Hornets @ Pacers : DNP

Hornets @ Mavericks : DNP

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Gregg Popovoch a été clair, pas de Sidy pour l’instant. Vivement le début de la G League ?

Spurs @ Suns : DNP

Spurs @ Suns : DNP

Spurs vs Raptors : DNP

# Theo Maledon (Charlotte Hornets)

Théo continue d’être le principal relai sur le backcourt des Hornets. Les stats traduisent surtout la liberté d’un joueur qui aime shooter, mais Théo joue et c’est déjà très bien.

Hornets vs Nets : 9 points à 2/9 au tir dont 0/5 du parking et 5/5 aux lancers, 1 rebond, 2 passes et 2 steals en 20 minutes

Hornets @ Rockets : 5 points à 2/7 au tir dont 1/2 du parking, 6 rebonds, 2 passes et 1 steal en 21 minutes

Hornets @ Pacers : 0 point à 0/3 au tir dont 0/2 du parking en 14 minutes

Hornets @ Mavericks : 9 points à 4/9 au tir dont 1/6 du parking et 4 rebonds en 21 minutes

🇫🇷 Theo Maledon.

9 points

1 reb / 2 ast / 2 stl

Les Hornets s’inclinent face à Brooklyn pic.twitter.com/jNx5Ej4CzT

— NBA France (@NBAFRANCE) October 31, 2023

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Il est désormais le seul Français de Los Angeles, et les différents moves du début de semaine pourraient lui offrir davantage de temps de jeu en bout de rotation. Allez Moussa, c’est maintenant !

Clippers vs Magic : 2 points à 1/2 au tir, 1 rebond et 2 passes en 3 minutes

Clippers @ Lakers : DNP

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Une productivité très intéressante depuis le début de saison. Quoiqu’il arrive Olivier prend des rebonds et pose des crêpes quand il rentre, pourvu que ça dure.

Thunder vs Pistons : 2 points à 2/4 aux lancers, 9 rebonds, 1 passe et 3 contres en 21 minutes

Thunder vs Pelicans : 5 rebonds et 2 contres en 7 minutes

Thunder vs Warriors : DNP

🚫LIVIER

SARR ✋ @sarr_olivier pic.twitter.com/cC8P8HyNQD

— NBA France (@NBAFRANCE) October 31, 2023

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

A joué ses premières minutes en NBA face à Phoenix, ça n’augure rien de spécial pour la suite pour le jeune Français mais ça se met sur un CV. Champagne !

Pistons @ Thunder : DNP

Pistons vs Blazers : DNP

Pistons @ Pelicans : DNP

Pistons vs Suns : 3 minutes de jeu !

Voilà pour les principales infos de la semaine écoulée concernant nos basketteurs français de NBA, pendant que des Zaccharie Risacher ou Alexandre Sarr se préparent tranquillement à les rejoindre. Allez, bonne semaine et vive la France !