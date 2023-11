Une petite soirée de NBA s’est achevée tôt ce matin, une soirée qui a débuté avec un carnage de Kevin Durant et qui s’est terminée dans l’euphorie (non) d’une victoire des Grizzlies. On vous résume tout ça ?

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Kevin Durant en a collé 41 sur la défense des Pistons et ça a suffi pour faire regoûter aux Suns les joies de la victoire

Scottie Barnes et les Raptors se sont réveillés à la mi-temps et ont fini par s’imposer à San Antonio

Le focus maison sur le match de Victor Wembanyama

Les notes du match, à la sauce TrashTalk

Donovan Mitchell et Darius Garland ont répondu présent au défi Curry et les Cavs se sont imposés face à Golden State

LaMelo Ball a signé un gros triple-double (30/13/10), Mark Williams ne rate plus un tir (8/8) et Brandon Miller était enfin titulaire.

Sauf qu’en face le duo Irving / Doncic a été très bien secondé par le duo Williams / Lively. Victoire de Dallas face aux Hornets !

Première victoire de la saison pour les Grizzlies, je répète, première victoire de la saison des Grizzlies, à Portland, et c’est une nouvelle fois le duo Bane / Jackson Jr. qui a fait l’essentiel du taf en attaque alors que Marcus Smart gère plutôt la garde de sa cage et que Bismack Biyombo est désormais invaincu cette saison.

Les Français de la nuit

20 points, 9 rebonds, 4 passes et 5 contres pour Victor Wembanyama face aux Raptors

Sidy Cissoko n’a pas joué

13 points à 4/8 au tir dont 1/3 du parking et 4/4 aux lancers, 2 rebonds, 5 passes et 1 contre pour Killian Hayes face aux Suns

Les trois premières minutes en NBA pour Malcolm Cazalon !

9 points et 4 passes pour Théo Maledon à Dallas

Pas de temps de jeu pour Rayan Rupert face à Memphis

Le highlight de la nuit

Il a cru quoi, OG Anunoby ? 😭pic.twitter.com/CtUCkH15yO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #02 | Pick #13#NBA pic.twitter.com/QiWjGhk5M7

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) November 6, 2023

Les classements

Les classements du In-Season Tournament

AFTER ONE NIGHT OF ACTION 🏆

The first ever NBA In-Season Tournament Group standings 👀

📲: https://t.co/T2ytjrfB0m pic.twitter.com/XbEFkbpySg

— NBA (@NBA) November 4, 2023

Le programme de ce soir