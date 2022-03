Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Grizzlies continuent de tabasser la concurrence et les Bucks sont passés à la casserole

Ça y est c’est le week-end fredonnait jadis l’une des compositrices les plus douées de sa génération, et le week-end la NBA ne fait absolument pas relâche. Cette nuit ? La course aux Playoffs a battu son plein et la course à la Draft a battu son vide, alors on vous résume tout ça à l’ancienne, y’a absolument tout ce qu’il faut y’a plus qu’à profiter avec le café.

# Les résultats de la nuit

Pelicans – Spurs : 103-107

Magic – Kings : 110-114

Raptors – Pacers : 131-91

Cavaliers – Bulls : 94-98

Heat – Nets : 95-110

Grizzlies – Bucks : 127-102

Nuggets – Thunder : 113-107

Blazers – Rockets : 98-115

# Ce qu’il faut retenir

Les Spurs ont remporté une belle bataille face aux Pels et sont plus que jamais dans la course au play-in tournament.

Et on a assisté à la course de bébés la plus folle de la saison à la mi-temps de ce match.

Le Magic a été plus malin que les Kings, quelle incroyable surprise.

Les Raptors on EXPLOSÉ les Pacers, nan mais quelle surprise.

Les Cavs ont perdu face aux Bulls et ont glissé officiellement à la septième place.

Rien ne va plus pour le Heat, quatrième défaite de suite, cette fois-ci ce sont les Nets qui se sont régalés.

Andre Drummond mérite le Hall Of Fame.

Toujours sans Ja Morant, les Grizzlies ont étrillé les Bucks (sans Jrue Holiday) sans aucune forme de contestation.

Et cette fois-ci c’est De’Anthony Melton qui a joué les héros.

Nikola Jokic a pris le Thunder et il en a fait des confettis.

Théo Maledon poursuite sur sa belle série avec 20 points face à Denver.

Les Rockets n’ont pas compris le système du tanking, les mecs sont inarrêtables en ce moment nan mais allô quoi.

# Quelques souvenirs de la nuit

Acheter un maillot Alvarado. J’y pense. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2022

le plus grand comeback de l’histoire du sport et je pèse mes mots https://t.co/4WdXGppThE — Sacha (@KotoFlao) March 26, 2022

Mon enfant me fait ça je rentre sans lui rien a foutre https://t.co/nyHdrGa9iF — Un congolais qui n’a pas le droit au bonneur (@KAwuletey) March 26, 2022

C’est serré !! Pelicans – Lakers dimanche soir, immanquable. pic.twitter.com/1ffGN37pS8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2022

Donc oui à Toronto le public a été évacué de la salle car un speaker est en feu. Aucun blessé, le DJ a juste passé la discographie de Laylow. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 27, 2022

Y’a Kevin Durant vs PJ Tucker et vous voulez conjuguer le verbe dormir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 27, 2022

Je crois que j’ai jamais vu ça auparavant. Andre Drummond intercepte la balle, part en contre-attaque, lâche un « ✌️ » aux défenseurs du Heat et monte au dunk 😭😭😭pic.twitter.com/C2vPxcK5p1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 27, 2022

Mesdames et messieurs, votre nouveau leader de la Conférence Est. Les Philadelphia 76ers. pic.twitter.com/xZDVPY497U — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 27, 2022

Bilan des Grizzlies sans Ja Morant cette saison : 19 matchs – 17 victoires – 2 défaites — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 27, 2022

Sale opération pour les Cavs. Défaite contre Chicago pendant que Toronto tabasse les Pacers. Résultat ? Cleveland chute en 7ème place, dans le Playin Tournament, pendant que les Raptors entrent dans le Top 6. On respire côté Bulls. pic.twitter.com/FWvQ5VbmwO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 27, 2022

Je vous ai dit qu’il y a Celtics – Wolves et Sixers – Suns, dimanche soir à 00h ? Et qu’ensuite on enchaîne avec Pelicans – Lakers puis Mavs – Jazz dans la même soirée ? https://t.co/9HYtZ4MVSg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 27, 2022

