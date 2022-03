On y est ! A environ deux semaines de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit les Rockets ont encore gagné un match de basket-ball. Y’a triche là, non ?

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Magic : alors là, moi je dis chapeau. Nan vraiment, parfois il faut se lever et applaudir. Il y a l’excellence, la perfection, et puis t’as le Orlando Magic. Les gars mènent à domicile à quelques secondes de la fin face aux Kings ? Et bien tu peux compter sur Cole Anthony pour perdre la balle, encaisser un panier, aller en prolongation et perdre le match au bout. Non vraiment, il y a des niveaux de détermination dans le tanking et à Orlando on sait faire ça proprement. Chez nous on appelle ça de l’art. Bien évidemment, magnifique victoire des Kings lol.

Mauvaise opération du jour – Rockets : euh… est-ce que quelqu’un peut rappeler le concept du tanking aux Rockets ? Non parce que, ok on adore les progrès de Jalen Green et Christian Wood qui se réveille enfin, mais le timing n’est pas du tout bon là. Les calculs sont pas bons, et alors pas du tout. On parle de trois victoires sur les quatre derniers matchs (?!?!?), deux de suite en déplacement à Portland, et les jeunes prennent leur pied pendant que le management mange des crayons à papier trempés dans du Nutella. Soit c’est du génie, soit c’est un variant qu’on connaît pas encore. Mais Houston repousse les limites du tanking, et le pire bilan de l’année… est en train de leur échapper.

Le programme de la nuit prochaine

21h30 : Pistons – Knicks

00h : Wizards – Warriors

00h : Celtics – Wolves

00h : Suns – Sixers

1h : Pelicans – Lakers

1h30 : Nets – Hornets

1h30 : Mavs – Jazz

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d'obtenir le 1er choix de Draft

2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

