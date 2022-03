Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à environ trois semaines de la postseason !

Les résultats de la nuit

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Philadelphia Sixers : les Sixers n’ont même pas eu à jouer de la nuit, et pourtant ils sont repartis avec la pole position dans la Conférence Est ! En effet, avec les défaites du Heat (contre Brooklyn), et des Bucks (à Memphis), Joel Embiid et ses potes ont juste eu à se pencher pour récupérer le trône de l’Est. L’avenir est désormais entre les mains du pivot, qui pourrait finir la saison en haut de son Top 15. Autre équipe qui a réalisé une grande opération cette nuit, les Raptors. Membres du Playin Tournament hier soir, les coéquipiers de Pascal Siakam ont atomisé les Pacers pendant que les Cavs se sont inclinés contre Chicago. Résultat ? On échange les places, Cleveland descend en 7ème place pendant que les Raptors entrent dans le Top 6. On attend désormais la réaction des Celtics contre Minnesota ce dimanche soir pour tenter de choper cette première place à l’Est, pendant que Philly devra s’accrocher en se déplaçant à Phoenix.

Mauvaise opération du jour – Cleveland Cavaliers : semaine de merde, vraiment, pour les Cavs. Tu es bienvenu dans le Playin Tournament, avec ta troisième défaite de suite pendant que Toronto se dore la pilule et fait le travail à domicile. Cleveland est dans une sale spirale et va vite devoir s’en sortir. On notera tout de même d’autres mauvaises opérations cette nuit, comme le Heat qui n’a apparemment aucun souci en interne puisqu’ils se sont fait péter la gueule par les Nets, ou comme les Bucks qui ont pris une leçon de collectif à Memphis. Bon apparemment les Grizzlies sans Ja Morant c’est la Dream Team de Barcelone en 1992, mais quand même il y avait la possibilité de prendre la tête de l’Est et les amis de Giannis ont pris tarif dans le Tennessee.

Les affiches de la nuit prochaine

21h30 : Pistons – Knicks

00h : Wizards – Warriors

00h : Celtics – Wolves

00h : Suns – Sixers

1h : Pelicans – Lakers

1h30 : Nets – Hornets

1h30 : Mavs – Jazz

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Cavs, Nets, Hornets ou Hawks

Heat – Cavs ou Nets

Celtics – Raptors

Bucks – Bulls

Play-in tournament : Cavs – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Lakers

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans