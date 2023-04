Ce samedi 15 avril marque le début des Playoffs 2023, et on ouvre le bal dès 19h avec les Sixers qui reçoivent les Nets. Un match où Philadelphie est favori et où Joel Embiid doit montrer qui est le patron d’entrée, mais qui sera peut-être plus compliqué que prévu si la défense de Brooklyn se serre les coudes.

En octobre dernier, notre souhait de voir une série entre Sixers et Nets en Playoffs était réel. Kevin Durant et Kyrie Irving contre Joel Embiid et James Harden, avec Ben Simmons dans les parages, la rivalité qui commençait à s’installer autour du blockbuster trade de février 2022, et le fait de voir des grandes stars s’affronter d’entrée ? Tout le monde aurait trouvé ça génial. Mais la série à laquelle nous allons assister n’est pas vraiment celle à laquelle on s’attendait. Les Nets ont modifié deux ou trois trucs dans leur effectif parait-il, et les voilà donc sans KD, sans Kyrie, mais avec Mikal Bridges, Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith. Le Star Power a drastiquement baissé ? Ouais, mais l’ambiance est nettement plus sympa.

Par conséquent, les Sixers abordent cette série et ce premier match à domicile comme grand favoris. Joel Embiid est candidat MVP, dans son prime, et doit prouver qu’il peut dominer n’importe qui en Playoffs comme en régulière. Il sera la clé de ce match ou plutôt la gestion du cas Embiid chez les Nets le sera. Qui ? Quand ? Comment ? Que faire contre un monstre pareil, sachant que Nic Claxton fait certes environ la même taille, mais parait être une brindille à côté de la bête aux trois nationalités. Une prise à deux permanente semble inévitable, surtout que Brooklyn a de bons défenseurs comme Bridges et Finney-Smith pour aider Claxton. Ce qui va laisser ouverts PJ Tucker, Tobias Harris ou… James Harden, qui a d’ailleurs des problèmes à sa cheville et ne sera sûrement pas à 100% pour le Game 1.

Même si Philly est favori, attention à ne pas sous-estimer Brooklyn qui ne va pas se pointer en Pennsylvanie pour prendre des photos. Depuis que l’équipe post trade deadline est là, avec Jacque Vaughn sur le banc on a vu du beau jeu et un Mikal Bridges inarrêtable avec des matchs à plus de 35 points. Attention également au facteur X de BKN, un certain Cam Thomas qui, sur un coup de tête peut coller 40 points sans pression. Les Nets sont une équipe remplie de snipers comme Dinwiddie, Harris, Johnson, Mills, Seth Curry ou Finney-Smith, et cette multitude de choix peut, si les bons switchs sont effectués et les bons écrans posés, obliger Embiid à sortir de la raquette et ainsi libérer de l’espace dessous.

Tout ça se trouve désormais entre les mains des coachs, et attention à ce que… Doc Rivers ne soit pas de nouveau outcoaché par un adversaire en Playoffs. Il nous a montré en régulière qu’il pouvait s’ajuster (cf PJ Tucker vs Nikola Jokic), désormais on l’attend en Playoffs, et Ce Game 1 va déjà nous donner plusieurs indications sur la détermination des deux franchises à faire mal et les tactiques mises en place dans ce but. Rendez-vous ce soir à 19h pour débuter ces Playoffs… par une superbe entrée !