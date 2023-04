Les Celtics reçoivent les Hawks ce samedi à 21h30 au TD Garden. Logiques favoris, les C’s devront néanmoins se méfier d’Atlanta et de Trae Young, qui voudront surfer sur la dynamique de leur victoire en play-in face à Miami. Attention à ne pas se prendre les pieds dans le tapis pour la franchise du Massachusetts.

Jayson Tatum et sa bande devront dès ce soir enfiler leur costume de fauconniers pour éviter que les Hawks ne leur volent dans les plumes. Entamer une série de Playoffs n’est jamais chose facile d’autant plus quand on a le statut de favori. Les C’s ne s’attendaient d’ailleurs peut-être pas… à affronter Atlanta, tombeur de Miami mercredi soir lors du play-in. En attendant, les Bostoniens n’auront pas d’excuses pour cette première joute, eux qui sont au repos depuis une bonne dizaine de jours depuis la fin de saison régulière. Quoi de mieux que des Hawks fébriles pour se mettre en jambes me direz-vous ? C’est certain. Mais attention à quelques paramètres qui pourraient venir perturber le collectif des trèfles.

D’abord annoncé incertain, Jaylen Brown sera bien là, mais sera-t-il à 100% ? Pour ceux qui ne le savent pas, le génie s’est ouvert la main en ramassant un vase qui s’était cassé. Résultat : 5 points de suture et un possible forfait pour le Game 1 de samedi. La tuile. Mais pas de quoi non plus mettre en péril le collectif de Boston. Joe Mazzulla a en effet de quoi faire et la profondeur des deux rosters sera d’ailleurs prédominante sur l’ensemble de la série. Beaucoup de profils sont susceptibles de prendre le relais de JB au cas où, on pense notamment à Sam Hauser, Grant Williams ou même Payton Pritchard, pas le même poste, pas la même tronche mais la même passion. Jayson Tatum quant à lui aura quoiqu’il arrive le statut de leader offensif de son équipe et pourrait bien frapper un grand coup dès l’ouverture de ces Playoffs.

Du côté d’Atlanta ? C’est pas compliqué : les Faucons n’ont rien à perdre. Déjà pas favoris du play-in face à Miami, les Hawks le seront encore moins samedi soir au TD Garden. Donc pas de quoi s’affoler pour Trae Young et sa bande… qui apprécient particulièrement cette situation d’outsider. Le 5 majeur de Quin Snyder reste très propre sur le papier avec Young, Capela, Murray, Hunter et Collins, mais la profondeur de l’équipe et donc la qualité du banc sera forcément un point bloquant dans cette confrontation. Mais la particularité d’Atlanta cette saison (comme celles d’avant d’ailleurs) c’est que l’on ne sait jamais trop à quoi s’attendre. Imprévisibles au possible, parfois géniaux parfois grotesques, les Hawks sont un peu l’allégorie de l’inconstance. Tout l’inverse de Boston finalement… De quoi perturber la machine collective des trèfles ?