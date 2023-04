Officiel : les Celtics affronteront les Hawks au premier tour des Playoffs

Vainqueurs du Heat cette nuit, les Hawks ont gagné le droit d’aller affronter les Celtics au premier tour des Playoffs. Trae Young et ses copains peuvent-ils faire douter le finaliste NBA 2022 ?

On s’attendait à des retrouvailles entre Heat et Celtics, dans un remake de la dernière Finale de Conférence Est, mais c’est finalement Atlanta qui s’invitera au TD Garden dans quelques jours pour y défier Boston. À quoi s’attendre pour cette série ?

Sur le papier, les Celtics sont les grandissimes favoris et ils ont un bilan parfait face à leurs adversaires cette saison (3-0). L’attaque flamboyante des Hawks peut-elle faire douter la défense de fer des Celtics ? Il vaudrait mieux car Boston est également létal de l’autre côté du terrain. Si Atlanta ne parvient pas à enflammer les débats, cela pourrait vite tourner au carnage.

🚨 OFFICIEL : CELTICS – HAWKS AU PREMIER TOUR DES PLAYOFFS ! pic.twitter.com/7DqiAy2odg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2023

On risque d’avoir des gros duels à tous les étages. Marcus Smart devrait logiquement partir en mission pour calmer Trae Young. Deux garçons qui s’étaient pris le chou il y a un mois. Les guards vont pouvoir se croiser sur une série entière, ça promet des étincelles.

On surveillera aussi l’état de santé de Jaylen Brown, bêtement blessé à la main depuis quelques jours. Si le Jay Brother est obligé de rester sur la touche pour le début de la série, la confrontation sera sans doute un peu plus équilibrée. On n’attendait pas Atlanta à cette place, aux faucons d’aller créer à nouveau la surprise face à l’une des toutes meilleures équipes du pays.