Longtemps menés, les Lakers ont fini fort pour retourner les Wolves et se qualifier pour les Playoffs (108-102). LeBron James et les siens affronteront les Grizzlies au premier tour des Playoffs.

Pour les stats détaillées de cette rencontre, c’est par ici.

Mais quelle première nuit en postseason ! Après le gros coup des Hawks à Miami, on a encore assisté à un scénario improbable du côté de Los Angeles. Favoris face à une équipe de Minnesota amoindrie, les Angelinos ont bien failli nous offrir un deuxième upset en ce play-in tournament.

Il faut dire que les Wolves ont plutôt bien fait leur boulot sur la première moitié du match, se montrant létaux à longue distance, avec un Karl-Anthony Towns en mode chef de meute showtime, bien suppléé par un Mike Conley insolent de facilité et plusieurs role players au diapason. Côté Lakers, LeBron James a longtemps été isolé avant de recevoir du soutien de la part des copains.

Ça c’est une passe qui passe.pic.twitter.com/2oiHkf4liV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2023

Dans le dur dans le premier acte, les Angelinos sont progressivement montés en puissance, avec une défense de moins en moins permissive et enfin un peu d’efficacité en attaque. KAT plombé par les fautes dans le money time, Anthony Davis et les Lakers ont pu refaire leur retard petit à petit, dans une fin de match marquée par des erreurs grossières et des (nombreuses) pertes de balle des deux côtés (45 turnovers en tout !!). Niveau suspense par contre, on a été servi et Dennis Schroder a bien failli jouer au héros à quelques secondes du terme de la rencontre.

C’était sans compter sur l’imprévisibilité de ce match et Anthony Davis allait offrir à Mike Conley l’occasion d’égaliser avec une faute totalement évitable sur le gong. Serein comme jamais, le meneur vétéran envoyait tout le monde en prolongation. Durant l’overtime, les Lakers se montraient les plus efficaces alors qu’Anthony Edwards venait conclure une soirée tout simplement catastrophique à titre personnel (9 points à 3/17 au tir).

L.A. pouvait finir le boulot et se qualifier non sans stress pour la phase suivante, où ils affronteront les Grizzlies de Ja Morant. Pour Minnesota, rendez-vous vendredi à la maison pour affronter le vainqueur du match entre Pelicans et Thunder. Rudy Gobert devrait normalement être de retour en tenue pour l’occasion.