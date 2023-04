Officiel : les Grizzlies joueront les Lakers au premier tour des Playoffs

Après le succès des Lakers cette nuit contre les Wolves, on connaît une nouvelle affiche de la Conférence Ouest. LeBron James et les siens défieront Ja Morant et les Grizzlies.

On a bien cru un moment que les Wolves allaient réussir un coup à L.A. pour affronter à nouveau Memphis comme l’an passé. Ce sont finalement les Lakers qui ont décroché le billet non sans difficulté. Longtemps en dehors de la zone du play-in, les Purple and Gold ont atteint leur objectif : se qualifier pour la postseason. Maintenant, il va falloir affronter la deuxième meilleure équipe de l’Ouest, les Grizzlies. Pour la petite touche historique, c’est la première fois que Memphis et L.A. s’affrontent en Playoffs !

🚨 OFFICIEL : GRIZZLIES – LAKERS AU PREMIER TOUR DES PLAYOFFS ! pic.twitter.com/TEX3ftndjD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2023

On va maintenant voir si le King et ses potes peuvent rivaliser avec les gros calibres. Point positif pour L.A., Memphis sera privé de deux joueurs importants dans la raquette, avec Steven Adams et Brandon Clarke. De quoi faciliter un peu la vie à Anthony Davis, même s’il faudra se coltiner Jaren Jackson Jr., a.k.a l’un des favoris pour le DPOY cette année. Histoire d’ajouter un peu de sel sur une série déjà bien épicée, on peut aussi compter sur Dillon Brooks, qui a lâché qu’il était assez chaud à l’idée de jouer LeBron James sur une série entière. Avec un petit Shannon Sharpe qui viendra sans doute en courtside pour chauffer les Grizzlies, on risque de pas s’embêter.