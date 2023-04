La saison régulière a touché à sa fin et la NBA attribue ses dernières récompenses mensuelles. Pour le mois de mars et les dix premiers jours d’avril, ce sont Anthony Davis et Joel Embiid qui sont mis à l’honneur.

The Kia NBA Players of the Month for March and April! #KiaPOTM West: Anthony Davis (@Lakers)

East: Joel Embiid (@sixers) pic.twitter.com/Y0Im96de9V — NBA (@NBA) April 11, 2023

Dernière répétition avant les récompenses de saison et ce titre de Joueur du Mois en appelle peut-être un autre pour Joel Embiid. Dominant à souhait, le pivot des Sixers semble en route pour le MVP, à moins que Nikola Jokic ou Giannis Antetokounmpo ne lui ravissent la statuette. En tout cas, sur ce mois et demi, le Camerounais est au sommet de la hiérarchie à l’Est, avec 33 points, 9 rebonds et plus de 4 passes par match et 66% de victoires pour le bilan de Philly. On retiendra en particulier son carton face à Boston. Un chantier supplémentaire à ajouter à la longue liste du bonhomme.

De l’autre côté du pays, Anthony Davis reste sur son nuage. Indispensable pour aider les Lakers à remonter la pente, The Unibrow est au four et au moulin des deux côtés du terrain. Avec 26 points et plus de 12 rebonds par match, l’intérieur n’a pas fait les choses à moitié et il ne faudra pas moins que ça pour aider L.A. à faire un run en Playoffs. La qualification est assurée depuis la victoire de cette nuit face aux Wolves. Les fans angelinos espèrent retrouver le AD de la bulle d’Orlando pour aller chercher un nouveau Larry O’Brien Trophy au nez et à la barbe de la concurrence.