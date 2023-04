Historique ! Avec la victoire des Lakers cette nuit, la Californie peut se targuer d’avoir ses quatre franchises NBA en Playoffs. Une première pour l’État Doré depuis que les Kings se sont installés à Sacramento en 1986. Champagne… mais champagne issu de la Napa Valley, bien sûr !

De Los Angeles à Sacramento, de San Diego à San Francisco, c’est la fête. Tous les fans de basket résidant en Californie n’auront que l’embarras du choix avant le début des Playoffs : les quatres équipes de l’État sont qualifiées, les supporters n’auront pas de choix cornélien à faire à l’heure d’enfiler tel où tel maillot.

Marc Stein, journaliste NBA reconnu, l’a ainsi rappelé : il s’agit de la première fois. Dans l’histoire de la NBA, depuis que la Californie compte quatre équipes – 1986 – il n’y avait jamais eu de 4/4 en Playoffs. Erreur réparée, au bout de 37 ans. Quelles sont les chances de ces équipes en Playoffs ? Et bien à l’issue du premier tour, on sait déjà que quoi qu’il arrive, seules trois seront encore en course dans le meilleur des cas. Warriors et Kings s’affrontent d’entrée de campagne dans une confrontation qui sera inédite en Playoffs.

For the first time since the Kings moved from Kansas City to Sacramento in 1985-86, California has four NBA playoff teams:

No. 3 Kings

No. 5 Clippers

No. 6 Warriors

No. 7 Lakers https://t.co/v00Jv6S1FS

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 12, 2023