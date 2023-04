Pour terminer véritablement la saison régulière, les distinctions individuelles du mois de mars et avril ont été délivrées par la NBA. On enchaîne avec les jeunots, et ce sont Jalen Williams (Ouest) et Paolo Banchero (Est) qui ont été primés. Spoiler, on devrait retrouver ces deux noms sur le podium de la course du Rookie de l’année.

Et c’est le quatre à la suite pour Paolo Banchero ! Le grand favori pour la course au Rookie de l’année fait le quadruplé pour finir en beauté sa saison d’un point de vue individuel. Il rejoint donc Shaquille O’Neal comme Rookie ayant reçu quatre prix de Rookie du mois à la suite. On lui souhaite la même carrière. La jeune pépite du Magic finit sa première année chez les grands avec 20 points, 7 rebonds et 3.7 passes. C’est salement propre.

The Kia NBA Rookies of the Month for March and April! #KiaROTM West: Jalen Williams (@okcthunder)

East: Paolo Banchero (@OrlandoMagic) pic.twitter.com/3APpiuRHFY — NBA (@NBA) April 11, 2023

À l’ouest, Jalen Williams remporte cette distinction pour conclure une belle saison. Le rookie du Thunder a impressionné jusqu’à la fin. Ses 14 points à 52% au tir, 4.5 rebonds, 3 passes et 1.4 interceptions font de lui un des meilleurs joueurs de sa cuvée après la première saison. Il sera à un des concurrents principaux à Paolo Banchero pour le ROY, avec Walker Kessler et Bennedict Mathurin.

Conférence Ouest : Malaki Branham (Spurs), Tari Eason et Jabari Smith Jr. (Rockets), Keegan Murray (Kings) , Walker Kessler (Jazz)

Conférence Est : Jaden Ivey (Pistons), Bennedict Mathurin (Pacers)