Paolo Banchero et Walker Kessler nommés Rookies du mois de février !

Après les Joueurs du Mois et les Coachs du Mois, c’est au tour des Rookies d’être récompensés par la NBA. Paolo Banchero et Walker Kessler sont les lauréats pour février.

Et de trois à la suite pour Paolo Banchero ! Depuis le mois de décembre, la jeune pépite du Magic enchaine les récompenses individuelles. Favori en puissance pour le titre de Rookie de l’année, l’Italien a encore régalé en ce mois de février avec 16,6 points, 7,5 rebonds et 3,3 passes. Il écrit par ailleurs son nom dans les registres de sa franchise. C’est le premier rookie d’Orlando à remporter trois prix mensuels consécutivement depuis un certain… Shaquille O’Neal. On a vu pire comme comparaison.

rook of tha month³ ⭐️

Paolo Banchero joins Shaq as the only players in franchise history to be named the NBA's Rookie of the Month in three consecutive months

O'Neal did it four straight times from Nov. 1992-Feb. 1993

March 2, 2023