Choc de la nuit en NBA, le match entre les Mavs et les Sixers aura répondu à toutes les attentes avec la victoire de Dallas (133-126), porté par son duo de stars : Luka Doncic et Kyrie Irving.

Les stars font le show d’entrée

Avec Joel Embiid et James Harden contre la paire Luka Doncic – Kyrie Irving, on avait de quoi avoir l’eau à la bouche et les All-Stars ont fait honneur à leur réputation en attaquant la rencontre tambour battant. Les paniers s’enchainent, les attaques prennent clairement le pas sur les défenses. James Harden (15 points, 7 passes) et Luka Doncic (17 points) sont inarrêtables en ce début de match. Avec le passage du Slovène sur le banc et les premières rotations, Kyrie Irving décide de prendre les choses en main. Uncle Drew tient presque tête aux Sixers à lui tout seul. Côté Philly, c’est De’Anthony Melton qui montre le bout de son nez avec un gros passage pour répondre à Mister terre plate. Le retour des titulaires donne lieu à un beau duel à distance entre un Luka Doncic décidément injouable et un Joel Embiid qui monte en puissance. À la pause, Dallas a le lead mais Philly est sur les talons et ne lâche rien. (71-67)

Les Mavs sont en feu, Philly K.O debout

Un petit speech des coachs et c’est reparti pour une bonne grosse dose de ficelles qui tremblent. Loin d’être rassasiés, Kyrie Irving et Luka Doncic reprennent leur chantier en attaque. En feu à 3-points (52% !), Dallas déroule alors que Philly passe totalement à côté de sa reprise. L’écart grimpe vite malgré les efforts de Joel Embiid pour sauver les meubles. Philly a pris un coup sur la tête et la frénésie au shoot s’empare de tous les Mavs. Les stars attirent la défense et décalent astucieusement leurs copains ouverts. Reggie Bullock se régale, les Sixers sont en enfer. Au rythme où vont les choses, on se dirige tout droit vers un blowout.

Tyrese Maxey sonne la révolte des Sixers, Doncic et Irving finissent le boulot

Dos au mur, les Sixers vont trouver en Tyrese Maxey un sauveur providentiel. Natif de Dallas, et sous les yeux de ses parents en tribunes, le combo guard va mettre le feu à la défense des Mavs. Les Texans traversent une grosse zone de turbulences et encaissent un 15-0 en moins de 3 minutes ! Le match est totalement relancé mais pas pour longtemps.

Kyrie Irving redonne de l’air à Dallas, bientôt imité par un Luka tout juste revenu sur le terrain. Les deux boss des Mavs remettent le pied sur l’accélérateur. Philly est largué mais n’abdique pas. Joel Embiid et James Harden placent un petit 10-0 pour revenir à 5 points à 30 secondes du terme et redonner quelques frissons aux fans. Uncle Drew donne le coup de grâce sur la ligne des lancers. Game Over.

Luka and Kyrie went OFF in the Mavs W 🔥 Luka: 42 PTS, 4 REB, 12 AST, 7 3PM

Kyrie: 40 PTS, 4 REB, 6 AST, 6 3PM The first pair of teammates in Mavs history to drop 40+ PTS in the same game. pic.twitter.com/XBXWeT4WzP — NBA (@NBA) March 3, 2023

Grosse win des Mavs face à un prétendant au titre et surtout un vrai bol d’air frais après quelques derniers résultats pas terribles. Surtout, on a vu cette nuit la puissance de feu que pouvait présenter Dallas lorsque ses deux stars sont en forme au même moment. Luka Doncic (42 points, 12 passes, 13/22 au tir, 7/13 de loin) et Kyrie Irving (40 points, 6 passes, 15/22 au tir, 6/8 à 3-points) ont signé une masterclass et leur coup de chaud a contaminé tout le groupe. C’est la première fois dans l’histoire que deux Mavs inscrivent 40 points lors d’un même match. Vu le talent des deux bonhommes, ça sera sans doute pas la dernière.