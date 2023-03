Comme pour les joueurs, les coachs aussi ont le droit à leur prix mensuel. La NBA a ainsi décidé de récompenser Mike Brown et Mike Budenholzer en ce mois de février.

Pas de grosse surprise par rapport aux lauréats du mois parmi les coachs. 8 victoires en 12 matchs, une attaque de feu qui fait plier tout sur son passage, les exploits de De’Aaron Fox et de ses copains valent à Mike Brown un deuxième prix en carrière. Pas vraiment surprenant puisque le tacticien de Sacramento est en course pour le titre de Coach de l’année et ses Kings sont toujours aussi séduisants à l’Ouest. Déjà vainqueur de ce prix en 2009, lorsqu’il entrainait les Cavs de LeBron James, Brown s’offrira-t-il une nouvelle statuette en juin ?

TURN THE JETS ON 🗣 Congrats to Coach Brown for being named NBA Western Conference Coach of the Month for February 🙌 pic.twitter.com/P5QSqd9JHU — Sacramento Kings (@SacramentoKings) March 2, 2023

Pas de surprise à l’Est non plus avec une équipe qui roule sur sa Conférence. On parle bien sûr des Bucks et leur incroyable série de 16 victoires consécutives. Impossible de ne pas envoyer un peu de love à Mike Budenholzer du coup, qui s’offre un mois de février tout simplement parfait (10-0). C’est une septième récompense en carrière pour l’ancien protégé de Gregg Popovich. Cerise sur le gâteau du Wisconsin, la belle série en cours et quelques revers de Boston ont offert la première place de la Conférence à Milwaukee. Le champion 2021 monte en puissance, la concurrence n’a qu’à bien se tenir.

10-0. Undefeated in February. Congrats to Coach Bud on earning Eastern Conference Coach of the Month!! pic.twitter.com/UX1RbrrDBj — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 2, 2023

Ils ont aussi reçu des votes pour cette récompense :

Conférence Ouest : Michael Malone (Nuggets), Monty Williams (Suns)

Conférence Est : Tom Thibodeau (Knicks), J.B. Bickerstaff (Cavs)