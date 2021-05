Mike Malone et Scott Brooks élus coachs du mois : le second peut remercier le Brodie pour le retour en force des Wizards

La nuit dernière a mis fin à deux idées reçues : Neymar sait jouer au football et Scott Brooks ne sait pas coacher. L’entraîneur des Wizards nous a fait mentir en remportant ce prix de coach du mois à l’Est alors que Mike Malone, qui gagne avec ou sans Murray, est le lauréat de la Conférence Ouest. Les Nuggets et Washington ont programmé le GPS tout droit vers les Playoffs.

Il y a quelques mois, Scott Brooks était dans les discussions avec Raymond Domenech pour désigner le pire coach de l’histoire. Aujourd’hui, nous l’encensons en toute objectivité. En effet, à l’image de ses Wizards revenants de loin, Scott Brooks est récompensé pour un bien beau bilan de 12 victoires et 5 défaites sur le mois d’avril. La méga-montée en puissance de Brodie et Beal a bien aidé cette équipe de Washington qui était décevante : 14 triple-doubles en 30 jours pour Westbrook (record NBA, rien que ça) et des double-doubles à chaque match ainsi que 30,3 points de moyenne pour le Panda ce mois-ci avec un bilan de 12-1 lorsqu’il joue. Mais ce n’est pas tout, les Sorciers ont également enchaîné 8 victoires d’affilé, ce qui ne leur était plus arrivé depuis décembre 2001. C’était il y a tellement longtemps que Michael Jordan jouait pour cette équipe à l’époque. Pour alourdir le dossier de Scott Brooks, on notera qu’il a réussi à stopper la très belle série de Curry qui mettait 120 points par match dont 168 depuis le parking en verrouillant le Chef à seulement 18 points. Même si le mois de la franchise de la capitale commençait mal avec trois défaites de suite, les Wiz se sont repris en main pour continuer de rêver aux Playoffs. Ils sont aujourd’hui dixièmes, synonyme de play-in, et veulent continuer de grimper alors qu’ils ont désormais creusé l’écart avec Toronto. Il ne nous reste qu’à souhaiter bonne chance à l’équipe qui devra affronter les Wizards en play-in.

OFFICIAL: Coach Brooks has been named the Eastern Conference Coach of the Month for April! 👏📋 ➡️ https://t.co/UOwiW2CaW9 pic.twitter.com/INiDtArdPj — Washington Wizards (@WashWizards) May 4, 2021

Du côté de Denver, autre ambiance. Pas de Murray ? Pas de problème Morray. Mike Malone affiche un superbe bilan de 13 victoires pour 3 défaites. Etonnement, c’est la première fois que le double M remporte ce prix largement mérité. Coach Malone a su tirer durant tout ce mois d’avril le maximum de ses joueurs malgré le gros coup au moral avec la blessure de leur scoreur star, Jamal Murray. On a pu voir une équipe des Nuggets en mode rouleau-compresseur, avec un Jokic tout simplement monstrueux évidemment, mais aussi un collectif bien huilé comme on aime le voir. Les Nuggets sont toujours au coude-à-coude avec les Clippers pour la troisième place de la Conférence Ouest et personne n’aura envie de les croiser au premier tour des Playoffs avec un Michael Porter Jr. on fire.

A un moment de la saison important, où Washington revient à fond les ballons pour les Playoffs et où Denver tient à rester en haut de la Conférence, Mike Malone et Scott Brooks ont level up. Tous deux auteurs de beaux bilans et d’une réelle progression de l’équipe, ils reçoivent à juste titre le Coach of the Month. Le premier a su faire de ses Nuggets des morts de faim et le second a mené les Wizards à la baguette.

Source texte : NBA