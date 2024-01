Dans un duel d’équipes jeunes et branchées, le Thunder a pris le dessus sur le Magic, à Orlando. Pour une première entre Paolo Banchero et Chet Holmgren en régulière, l’équipe du second s’est amusée, se reposant sur un Shai Gilgeous-Alexander fatigant de facilité (37 points).

Par ici les statistiques !

Un premier rendez-vous en régulière pour Paolo Banchero et Chet Holmgren, deux premiers choix de la Draft 2022. Une manière de faire un mini-point sur leurs débuts de carrière ? Mmhhh, compliqué vu que le deuxième cité n’a pas joué sa première saison et que le second est déjà un candidat au All-Star Game, pour une place sur le banc. Allez, nul doute sur le fait que le tour de Chet arrivera bientôt concernant la soirée des Étoiles, tant son niveau est déjà effrayant pour un type avec seulement quelques mois de basket NBA dans la poche.

Un autre qui sera lui non seulement All-Star, mais aussi au début du match sur le terrain et de manière indiscutable, c’est Shai Gilgeous-Alexander. La star d’OKC a (encore) lavé tout le monde c’te nuit en alignant 37 points, 6 rebonds, 7 passes et 3 interceptions, à 13/20 au tir et 11/12 aux lancers. Déjà premier de notre classement MVP signé Nicolas Meichel, le prodige Canadien continue de rouler sur la NBA, en toute tranquillité. Il comptait déjà 22 pions à la mi-temps, c’est dire.

Shai Gilgeous-Alexander in the Thunder win vs. the Magic:

37 PTS | 6 REB | 7 AST| 3 STL 🔥 pic.twitter.com/4eQXnQwehL

— NBA (@NBA) January 14, 2024

Le déroulement du match ? Une gestion impeccable du Thunder, un écart de 10 points rapidement obtenu et conservé tout au long du match, façon patron. À noter l’absence de Franz Wagner côté Orlando, maillon important de la réussite du Magic. À noter aussi le tir de l’espace envoyé par Jalen Williams du milieu du terrain, pour battre le buzzer du troisième quart-temps. Une petite merveille, on est obligé de vous la mettre en HD.

JDub beats the buzzer heading into the 4th 🚨 pic.twitter.com/WRbvQCcAR5

— OKC THUNDER (@okcthunder) January 14, 2024

Isaiah Joe a aussi profité d’une contre-attaque pour claquer le poster de la soirée, face à Cole Anthony. De beaux highlights pour une belle victoire, qui ne souffre d’aucune contestation. Le Thunder ne faiblit pas, son leader est possédé. Fans d’Oklahoma City, souriez : vous vivez quelque chose que beaucoup d’autres aficionados de NBA aimeraient connaître. Concernant le duel entre Chet et Paolo ? Le second signe la meilleure ligne statistique, en frôlant le triple-double (20 points, 9 rebonds, 8 passes) et le premier gagne le match en plantant 15 pions. Première manche à la Licorne du Mid-West, rendez-vous le 14 février pour une revanche, toujours en Floride.

Micić dime, Joe jam 💥@OGandE Power Play of the Game pic.twitter.com/pQBpCCvFsj

— OKC THUNDER (@okcthunder) January 14, 2024

Source : @OKCThunder, @NBA