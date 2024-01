La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

De retour de blessure, LaMelo Ball n’a plus besoin de recouvrir son tatouage LF, situé derrière son oreille gauche. Alors que ce dernier n’était pas en phase avec les règles de la NBA à cause de son caractère commercial, la Ligue a revu sa position sur le sujet pour finalement donner le feu vert à LaMelo. (Source : ESPN)

Touché au mollet face aux Pelicans, Moses Moody sera réévalué dans dix jours. (Source : Warriors)

Ancien joueur des Bulls lors des glorieuses années 1990, Steve Kerr n’a pas du tout aimé les sifflets envoyés vers Jerry Krause hier. “C’est honteux, absolument honteux” a déclaré l’actuel coach des Warriors. Pour rappel, Krause était le manager général qui a monté la grande équipe des Bulls de Michael Jordan. Visiblement, certains fans des Bulls lui en veulent encore pour avoir tourné la page après le sixième titre de 1998.

Steve Kerr on Chicago Bulls fans booing the late Jerry Krause during the Bulls' Ring of Honor ceremony:

"It's shameful. It’s absolutely shameful. I'm devastated for Thelma and for the Krause family. What can we possibly be thinking?"pic.twitter.com/XTzoXb4BjL

— Ballislife.com (@Ballislife) January 13, 2024

