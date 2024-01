Incroyable mais vrai, le Utah Jazz possède un bilan à l’équilibre en ce samedi matin. Le succès de cette nuit contre Toronto, le neuvième en onze matchs depuis le retour de Jordan Clarkson, permet en effet aux hommes de Will Hardy d’être à 20 victoires – 20 défaites, et de se positionner ainsi sur une place de play-in !

Les Raptors sont la dernière équipe à avoir été pris dans une avalanche au sein des montagnes de l’Utah. 145 points marqués par le Jazz cette nuit, qui vient d’enchaîner une septième victoire consécutive à la maison et un neuvième succès en onze matchs. Milwaukee, Denver, Philadelphie, Dallas, Miami, voilà autant d’équipes qui sont tombés face aux hommes de Will Hardy, qui tournent à 125,2 points de moyenne depuis le 23 décembre. 125,2 points par match, on est en gros sur les mêmes bases que les Pacers, meilleure attaque NBA cette année.

L’un des grands artisans de cette grosse dynamique ? Jordan Clarkson.

Jordan Clarkson vs the Raptors

21 PTS

5 AST

8/16 FG

+17

JC has been fantastic these last 3 games pic.twitter.com/o8DfosX26N

Touché aux ischios en décembre, JC a fait son retour sur les parquets justement le 23 décembre. Curieuse coïncidence n’est-ce pas ? Tournant à 20 points et 6 passes en sortie de banc sur les onze derniers matchs (avec son premier triple-double en carrière dans le lot), Clarkson est en mode Sixième Homme de l’Année et quand il joue comme ça, le Jazz devient tout de suite plus relou à jouer.

Jordan Clarkson fait partie de ces mecs qui apportent de la folie dès qu’ils posent un orteil sur le parquet. Mais si ce côté fou-fou peut parfois déboucher sur pas mal de déchets, la présence en sortie de banc de Clarkson booste le Jazz à travers sa capacité à exploser les défenses. Et c’est toute l’équipe d’Utah qui surfe sur la vague, ou plutôt qui glisse sur la neige.

“C’est fun, quand la balle bouge comme ça et que tout le monde est impliqué. L’ambiance est vraiment bonne et cela impacte également notre défense.” – Jordan Clarkson

Ce serait une erreur de résumer la très bonne dynamique du Jazz aux performances de Clarkson. Car c’est un véritable collectif qui brille, une équipe tout entière qui prend du plaisir à jouer ensemble. Néanmoins, difficile de trouver un meilleur symbole que JC pour la représenter.

Le Jazz aujourd’hui, c’est une équipe sans complexe, parfois un peu chaotique certes mais surtout redoutable et imprévisible quand elle commence à trouver le bon rythme.

Utah sur les 30 derniers jours :

13 victoires

4 défaites

7 victoires sur les 8 derniers matchs.

Ils affrontent les Lakers ce soir.

Le timing est tendu car Danny Ainge va se pointer en peignoir à la trade deadline ça va tenter des trades dans tous les sens, mais Utah va MIEUX.

Quand Utah était dans les bas-fonds du classement en début de saison, on n’imaginait pas une telle remontada. On pensait plus aux joueurs potentiellement transférables à la trade deadline, et on surveillait surtout les jeunots potentiellement destinés à prendre en main la reconstruction. Connaissant Danny Ainge (patron du Jazz), pas sûr néanmoins que ce retournement de situation change l’équation en amont de la trade deadline du 8 février prochain. Les dernières rumeurs indiquent en effet que personne n’est intouchable au sein du roster d’Utah, et cela inclut le All-Star Lauri Markkanen et Jordan Clarkson.

Mais au milieu de ces bruits de couloir, les fans du Jazz peuvent au moins kiffer les matchs de leur équipe. Et ça c’est déjà pas mal.