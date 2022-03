Utah domine logiquement les Kings : match énorme des stars du Jazz, les fameux Jordan Clarkson et Hassan Whiteside

Nuit tranquille en NBA, nuit tranquille comme le nom de la tisane de ta mémé, nuit tellement tranquille qu’on va carrément faire un papier sur Jazz – Kings. Utah Jazz vs Sacramento Kings, une franchise pleine d’ambition à un mois des Playoffs, et une autre sur le point de battre un record de nullité avec une seizième saison sans Playoffs, bref un match qui ne s’annonçait pas des plus équilibrés, pas des plus intéressants non plus compte tenu des absences annoncées de Rudy Gobert et Domantas Sabonis.

Sauf qu’avec les Kings il y a toujours quelque chose à dire.

Avant de passer à la partie fun ? Arguons pour commencer que De’Aaron Fox est un sacré loulou. Dans une forme olympique depuis la trade deadline et l’arrivée de Domantas Sabonis (ou le départ de Tyrese Haliburton, au choix), le petit renard est tout heureux de voir que le projet Kings continue de se faire avec lui et enchaine les grosses perfs. Cette nuit ? La vingtaine de pions inscrite dès le premier quart, une équipe de Sacto qui perd absolument TOUTE sa saveur lorsqu’il n’est pas sur le terrain et au final une nouvelle ligne de stats bien fournie avec 41 points et 11 passes. 27 points de moyenne en février, 30/4/7 à 44% du parking en mars, magnifique sortie d’hiver pour Foxy, on ne sait pas vraiment à quoi ni à qui ça sert mais il fallait le dire. Pour le reste côté Alvin Gentry squad ? Pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n’est un Davion Mitchell qui se prend non pas un rookie wall depuis quelques semaines mais carrément un rookie John Wall ou encore un Richaun Holmes de retour en forme mais éjecté pour avoir été un peu trop véhément.

La vraie raison de son expulsion ? Ce qu’on appellera aisément une transition magnifique entre paragraphes ? Peut-être le fait d’avoir vu Jordan Clarkson claquer son plus gros match en carrière devant ses yeux, peut-être le fait d’avoir vu Hassan Whiteside flex pendant tout le match dès qu’il prenait un rebond. Ouais, on le comprend. En effet, en l’absence de Rudy Gobert et Mike Conley et avec un Donovan Mitchell en forme en début de match mais plus dans la gestion par la suite, deux hommes ont pris les choses en main cette nuit face aux FC Fox. Trois même si on compte Bojan Bogdanovic mais on s’en fout parce qu’il est chauve, alors focus plutôt sur les deux héros de la nuit à la Vivint Arena :

Jordan Clarkson : 45 points (career high) à 15/21 au tir dont 7/13 du parking et 8/8 aux lancers, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 35 minutes

Hassan Whiteside : 12 points à 5/6 au tir et 2/6 aux lancers, 21 rebonds, 1 passe, 1 steal et 3 contres en 35 minutes

Un phénoménal Clarkson, qui confirme qu’il reste l’une des plus grosses bouillottes de la Ligue les soirs de canicule et qui aura passé sa soirée à répondre à De’Aaron Fox, bien heureux de voir un Donovan Mitchell qui avait décidé de lui faire plaisir cette nuit. Hassan Whiteside ? Comme souvent cette saison le pivot a assuré en l’absence de Rudy Gobert et s’est même offert un kif en fin de match en invoquant les hourras de la foule comme s’il était le MVP de la Ligue. Du Hassan Whiteside dans le texte, on rappelle d’ailleurs que le duo Jordan / Hassan ne s’assoira jamais autour d’une table pour gérer un conflit, ni même pour résoudre une équation de niveau CM2 d’ailleurs, mais passée cette vanne très jugeante disons que les deux se sont offerts cette nuit une belle récréation face à des Kings qui adorent, chaque soir, ou presque, transformer les Yamcha en Vegeta.

Victoire logique du Jazz, dans le fond mais moins dans la forme avec la belle perf des deux loulous. Une nuit qui ne restera pas dans les annales, sauf dans celles de JC et HW peut-être, dans les annales de la chaine YouTube du Jazz aussi, téma les points d’interrogation et d’exclamation en titre de leur vidéo.