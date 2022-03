Tanking et course à la Draft 2022 : les Spurs ont bien fêté Gregg Popovich, maintenant il est l’heure de perdre le plus possible

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et ce matin les Spurs sont officiellement passés « de l’autre côté », et c’est tant mieux pour eux.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

# Les résultats de la nuit

Heat – Wolves : 104-113

Bulls – Cavaliers : 101-91

Spurs – Pacers : 108-119

Warriors – Bucks : 122-109

Nuggets – Raptors : 115-127

Jazz – Kings : 134-125

Blazers – Wizards : 127-118

# Le Tankathon 2022

# Bonne opération du jour – Spurs et Kings : belle opération des Spurs cette nuit face à un concurrent direct. Dejounte Murray, Keldon Johnson et Jakob Poeltl ont pris une grosse cuitasse hier et on les comprend, ils étaient donc absents cette nuit face aux Pacers et logiquement une équipe drivée par Josh Richardson et dont le meilleur joueur fut Jock Landale n’en est pas sortie victorieuse. Quatorze matchs à jouer pour San Antonio, objectif quatorze défaites, on va pas se mentir.

# Mauvaise opération du jour – Blazers et Pacers : drôle de soirée à Portland avec un match tout bonnement exceptionnel de… Josh Hart, si si, qui a claqué son career high avec 44 points à 15/21 accompagnés de 8 rebonds, 6 passes et 4 interceptions. Quelle idée. Les Wizards ont été honteux et ont offert une belle respiration aux jeunes réservistes de Chauncey Billups mais il faudra vite se remettre en ordre de marche à Portland et se remettre donc à perdre des matchs. Parce que Damian Lillard, Jusuf Nurkic et Anfernee Simons avaient beau se marrer sur le banc, nous on est sûr qu’ils riaient jaune.

Le programme de la nuit prochaine

18h : Nets – Knicks

20h : Pistons – Clippers

– Clippers 20h30 : Celtics – Mavericks

23h : Magic – Sixers

– Sixers 0h : Hawks – Pacers

0h : Pelicans – Rockets

0h : Thunder – Grizzlies

– Grizzlies 2h : Suns – Lakers

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

