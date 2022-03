Tanking et course à la Draft 2022 : les Spurs ont essayé de jouer avec le Thunder mais ils ne maitrisent pas encore toutes les règles

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit le Thunder a donné une belle leçon de savoir-perdre aux Spurs, parce que le tanking est un art et qu’il faut savoir le maitriser.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

# Les résultats de la nuit

Cavaliers – Sixers : 114-118

Wizards – Nuggets : 109-127

Hornets – Hawks : 116-106

Nets – Mavs : 111-113

Knicks – Blazers : 128-98

Wolves – Lakers : 124-104

Rockets – Suns : 112-129

Spurs – Thunder : 122-120

Jazz – Bulls : 125-110

Kings – Bucks : 126-135

Warriors – Celtics : 88-110

Clippers – Raptors : 100-103

# Le Tankathon 2022

# Bonne opération du jour – Blazers, Rockets et Thunder : les Blazers continuent de déblayer la route vers la Lottery et cette nuit ils ont donc eu l’intelligence de demander à Josh Hart de se calmer à la mi-temps, lui qui était encore parti pour en claquer 30. Du coup les Knicks pensent qu’ils sont une bonne équipe de basket, tout le monde est content. Bien vu côté Rockets également avec un joli match face aux Suns, une belle opposition offerte et qui permet aux joueurs de Stephen Silas de récolter quelques louanges tout en perdant, dans le mille Émile même si personne ne dit ça. Le Thunder ? Paragraphe suivant.

# Mauvaise opération du jour – Spurs : l’affiche de la nuit parmi les tanks de la NBA était bien sûr de Spurs – Thunder alléchant mais pour des raisons farfelues. Shai Gilgeous-Alexander a été phénoménal, Dejounte Murray a été très bon, les Frenchies d’OKC aussi, Félicie aussi. En fin de match Gregg Popovich pensait avoir fait le plus dur en laissant Aleksej Pokusevski marquer seul pour donner un point d’avance au Thunder, mais malheureusement Lonnie Walker IV est un compétiteur doublé d’un sniper alors il a décoché une flèche bien clutch à une seconde la fin. Le tanking est un art qui se maitrise, et à ce petit jeu-là c’est souvent Sam Presti qui gagne.

# Le programme de la nuit prochaine

0h : Magic – Pistons

# Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

