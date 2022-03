La course aux Playoffs : les Raptors rejoignent les Cavs à la sixième place, parce que si on peut éviter le play-in c’est pas plus mal

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à un mois tout pile de la postseason !

Les résultats de la nuit

Cavaliers – Sixers : 114-118

Wizards – Nuggets : 109-127

Hornets – Hawks : 116-106

Nets – Mavs : 111-113

Knicks – Blazers : 128-98

Wolves – Lakers : 124-104

Rockets – Suns : 112-129

Spurs – Thunder : 122-120

Jazz – Bulls : 125-110

Kings – Bucks : 126-135

Warriors – Celtics : 88-110

Clippers – Raptors : 100-103

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Bonne opération du jour – Raptors, Hornets et Celtics : en allant taper les Clippers deux jours après les Lakers, les Dinos passent à cinq victoires de suite en plein road-trip à l’Ouest, road-trip qui se terminera avec une nouvelle confrontation face aux Lakers demain soir. Belle idée en tout cas que de maitriser le pas très Wild Wild West, puisque les Raptors sont ce matins sixièmes ex-aecquo avec les Cavs à la sixième place de l’Est, une sixième place synonyme de pas de play-in, ce qui enlève quand même pas mal de pression dans les pneus à la mi-avril. Pascal Siakam a encore été intenable et Toronto continue d’avancer, tranquillement, vers une défaite au premier tour des le premier tour des Playoffs. Les Hornets ont quant à eux profité de la disette assez rare de Trae Young pour continuer à croire au Top 6 même si absolument personne ici n’y croit, alors que les Celtics ont géré les Warriors à l’issue d’un match étrange lors duquel les adresses furent longtemps en berne et lors duquel Stephen Curry a vu sa cheville écrasée par un Smart sauvage avant de devoir déclarer forfait pour toute la deuxième mi-temps, au grand dam de ses fans la TTFL.

Mauvaise opération du jour – Cavs, Bulls et Hawks : en perdant avec les honneurs face aux Sixers, les Cavs ont donc vu revenir sur leurs pas des Raptors bien décidés à les passer à la moulinette dans les trois prochaines semaines. Les Bulls ? Encore une défaite face à un cador, car Zach LaVine a été très bon mais un tout petit moins que Donovan Mitchell, car Rudy Gobert a contrôlé l’espace aérien de Chicago comme rarement. Petite gifle également aux Hawks, qui avaient l’occasion de recoller au fameux Top 6 mais qui ont plutôt constaté l’état d’ébriété de Trae Young, le bonhomme attendant la fin du troisième quart pour marquer son premier tir du match dans une match-up qui a de grandes chances d’être celle du premier tour du play-in.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Magic – Pistons

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Bucks – Raptors ou Nets

Sixers – Cavs

Celtics – Bulls

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans