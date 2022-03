Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Jazz, Nuggets, Mavericks, Wolves, ça bagarre FORT dans la Conférence Ouest

Douze matchs étaient au programme cette nuit et peu à peu les contours de la lutte pour les Playoffs se dessinent. A l’Est les Celtics et les Raptors mettent la pression sur les Bulls ou les Cavs, à l’Ouest les Lakers regardent de très loin le Jazz, les Mavs, les Nuggets et les Wolves bagarrer pour le Top 4. De l’enjeu partout, des game winners et une course au MVP toujours plus folle ? Tout est dans le résumé de la nuit NBA, bienvenue dans le résumé de la nuit NBA.

# Les résultats de la nuit

Cavaliers – Sixers : 114-118

Wizards – Nuggets : 109-127

Hornets – Hawks : 116-106

Nets – Mavs : 111-113

Knicks – Blazers : 128-98

Wolves – Lakers : 124-104

Rockets – Suns : 112-129

Spurs – Thunder : 122-120

Jazz – Bulls : 125-110

Kings – Bucks : 126-135

Warriors – Celtics : 88-110

Clippers – Raptors : 100-103

# Ce qu’il faut retenir

Les Cavs se sont battus avec leurs armes face aux Sixers, notamment un second unit particulièrement solide, mais au final Joel Embiid a fait parler sa puissance et le money time des joueurs de J.B. Bickerstaff n’a pas été à la hauteur des 45 premières minutes.

Nikola Jokic a fait du petit bois avec la défense des Wizards, quelle énorme surprise.

Trae Young a attendu trois quarts-temps avant de rentrer son premier tir face aux Hornets, et forcément ça devient plus dur pour les Hawks de gagner des matchs.

Superbe match entre les Mavs et les Nets, on vous raconte tout ici

Encore heureux que les Knicks en ont mis 30 aux Blazers.

Les Lakers ont encore passé une sale soirée, avec une large défaite face aux Wolves et des Loups qui se sont amusés à les trashtalker toute la soirée.

Les Rockets tenaient le choc face à Phoenix puis Devin Booker a éternué et les Suns l’ont emporté facilement.

Le tankico a accouché d’une défaite du Thunder, évidemment, grâce à un game winner de Lonnie Walker IV, dommage.

Donovan Mitchell a pris un énorme coup de chaud au troisième quart-temps face aux Bulls, Zach LaVine a tenté de lui répondre mais c’était trop pour Chicago. Ils ont déjà gagné contre une franchise solide cette saison les Bulls ou pas encore ?

Les Kings ont fait semblant de tenir pendant trois quart-temps et demi face aux Bucks mais le trio Jrue / Khris / Giannis a fermé la boutique en se marrant.

Marcus Smart a fait bobo à la cheville de Stephen Curry, sans faire exprès, puis il a mis son pied dans la tronche de Klay Thompson, ne se prononce pas, et après une première mi-temps à gerber de part et d’autres les Celtics ont accéléré, les Warriors aussi mais trop tard, et au final les Verts l’ont emporté assez facilement.

Gros match de Pascalou Siakam et money time maitrisé des Raptors malgré une tentative de retour des Clippers.

# Quelques souvenirs de la nuit

Pat Beverley laisse Westbrook ouvert au tir, balle perdue de Russ, action suivante Beverley se retourne vers le banc des Lakers et hurle « HE’S TRASH, TRASH » et se bouche le nez. 💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/z1oDyE11qO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2022

