Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Wolves éclatent les Nuggets, les Wolves nous éclatent, les Wolves s’éclatent tout court

Sept matchs étaient au programme de cette nouvelle nuit NBA et si Devin Booker et les Suns ont parfaitement fermé le magasin au petit matin on a également pu apprécier quelques belles performances collectives et quelques gros coups de chaud individuels. Allez on fait le point, dans la joie, dans la bonne humeur et dans le cholestérol.

# Les résultats de la nuit

Pistons – Pelicans : 101-111

Raptors – Heat : 110-106

Bucks – Wizards : 112-98

Bulls – Magic : 126-115

Wolves – Nuggets : 130-115

Spurs – Warriors : 120-124

Suns – Nets : 121-111

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

⭐️ Voici les 24 participants (12 rookies + 12 sophomores) pour le Rising Stars Challenge 2022 ! pic.twitter.com/zzUF7HiQ4R — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2022

Il est trop fort. Trop malin.pic.twitter.com/FTuwtVURzv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir