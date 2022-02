Les Suns poussent leur série à onze victoires de suite : Devin Booker encore possédé, les Nets dépassés, la NBA toute entière dépassée

C’était logiquement le choc de cette soirée, servi en dessert comme un merveilleux cheesecake, chacun ses goûts. Des Suns forts d’une série de dix victoires de suite, très solides leaders de toute la NBA et qui récupéraient cette nuit Deandre Ayton, face à des Nets toujours privés de Kevin Durant mais drivés une fois de plus par le duo Kyrie Irving / James Harden, avec comme objectif de briser un autre genre de série puisque les Nets restaient sur… cinq défaites consécutives.

Deux salles deux ambiances donc, mais tout de même un gros choc, dont les premières minutes donnent le ton avec une intensité de tous les instants et, comme souvent, un homme qui domine les débats d’entrée de jeu : Devin Booker. Injouable en ce moment, DB commence son festoche avec un 6/6 au tir, Chris Paul distribue avec le sourire du démon, Mikal Bridges se joue de la défense timide des Nets, Deandre Ayton met quelques seconde seulement à se remémorer le bonheur de jouer aux côtés de CP et Cam Johnson quelques minutes à trouver la mire. Côté Nets ? James Harden et Kyrie Irving sont au rendez-vous mais ça va vraiment très vite en face et les Suns mènent 39-29 après un quart-temps. Un match entrainant, un Ramesse tranchant qui va chercher les fautes mais qui ne les a pas toujours, le renfort bienvenu et devenu rarissime de Blake Griffin et Brooklyn reste dans le match, sous les yeux d’un duo de coach (Steve Nash et Amare’ Stoudemire) qui fit jadis les beaux jours de la franchise d’Arizona.

Mais quinze ans plus tard un autre leader squatte dans le désert, Chris Paul pour ne pas le nommer, et le lutin maléfique au sourire Colgate va éclabousser la fin du deuxième quart de tout son vice en provoquant l’ire de James Harden (coup de coude et faute flagrante), les fautes d’un Kessler Edwards plein de bonne volonté mais pris au piège, et en allant scorer comme une fouine au buzzer de la mi-temps. Sept pions d’avance à la mi-temps mais les Suns semblent sûrs de leurs forces, au retour des vestiaires les remplaçants font également le boulot et on rappelle qu’en 2022 les Suns ont transformé JaVale McGee et Elfrid Payton en rotations de rêve, le duo Booker / CP3 est trop fastoche et il faudra finalement un gros début de quatrième round de l’intermittent Kyrie pour remettre les Nets dans le match et nous offrir un peu de – faux – suspense. La suite ? Mikal Bridges laissé seul, Chris Paul qui s’éclate et Devin Booker qui filoche, JaVale McGee qui souhaite une bonne Chandeleur (illicite) à James Harden, et des Suns qui filent tranquillement vers une victoire finalement assez maitrisée, précipitant Brooklyn dans le ventre mou de l’Est tout en gardant la pression sur leurs concurrents à l’Ouest.

Chris Paul termine son nouveau chef d’œuvre avec 20 points et 14 passes, Devin Booker en colle 35 et Mikal Bridges 27, et en face les 50 unités du backcourt s’avère au final trop léger face à un tel rouleau compresseur. Jamais le bilan de la franchise n’avait été aussi bon après cinquante matchs, ça commence à causer. Point faible des Suns en 2022 ? Trop forts, tout simplement.