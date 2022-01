Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Warriors en galère face aux Wolves, pas facile quand ton Big Three est en fait un Middle One

Quatre tous petits matchs cette nuit seulement, mais il fallait aussi garder des forces pour l’énorme MLK Day de ce soir. On vous résume donc en vitesse ce qu’il s’est passé cette nuit en NBA, et, surtout, on prépare la table pour la grosse soirée qui s’annonce !

# Les résultats de la nuit

Pistons – Suns : 108-135

Kings – Rockets : 112-118

Wolves – Warriors : 119-99

Nuggets – Jazz : 102-125

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Pass fake.

Split the D.

Reverse it in, Cade! Pistons, Suns on League Pass: https://t.co/L8Rrlv9ZoR pic.twitter.com/L2cPNk7QhZ — NBA (@NBA) January 16, 2022

21 for Book…he’s 9 for 11 at halftime 🔥 Watch: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/aIyf3BnmmA — NBA (@NBA) January 16, 2022

KJ Martin chasedown.

KJ Martin trail 3. Rockets rolling on League Pass 🚀https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/wo11U343df — NBA (@NBA) January 16, 2022

Aaron Gordon flashes the handle to set up Jeff Green 💥 Nuggets, Jazz on League Pass:https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/BQThQqYUSA — NBA (@NBA) January 17, 2022

Jalen Green’s big offensive rebound leads to Eric Gordon’s game-sealing finish for the @HoustonRockets! pic.twitter.com/NMiORGNMG9 — NBA (@NBA) January 17, 2022

Rudy gets inside position for the offensive board and big-time putback! 2Q on League Pass:https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/3tNBKwDa2k — NBA (@NBA) January 17, 2022

💪 KAT strength on League Pass 💪 He’s up to 13 PTS: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/1EgmixnmKV — NBA (@NBA) January 17, 2022

It didn’t count…but what a shot from Gobert 🤯 pic.twitter.com/zzYqKnf1FO — NBA (@NBA) January 17, 2022

Donovan Mitchell & Rudy Gobert power the Jazz at home! 🎷@spidadmitchell: 31 PTS@rudygobert27: 18 PTS (7-7 FGM), 19 REB pic.twitter.com/fSqBBiw2mu — NBA (@NBA) January 17, 2022

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Devin Booker’s 30 points lead the @Suns to an NBA-best 33 wins! JaVale McGee: 20 PTS (9-10 FGM)

Cam Payne: 20 PTS (8-12 FGM) pic.twitter.com/BeYxMGNcpn — NBA (@NBA) January 16, 2022

