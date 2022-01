NBA Top 5 du jour : Rudy Gobert a mis le tir le plus WTF de sa vie, ça n’a pas compté mais il fallait qu’on en parle

Petite entorse à la règle aujourd’hui car les deux actions qui nous ont fait lever du canapé cette nuit… ne sont pas dans le NBA Top 5. On parle d’un contre de Kenyon Martin Jr. sauvagement oublié, et on parle de ce shoot incroyable de Rudy Gobert, mdr, on vous laisse déguster car ça se mange sans fin.

Le petit Damion Lee croyait vraiment qu’il allait échapper aux immenses tentacules de Jaden McDaniels ? Mauvaise idée.

Aaron Gordon est un Boeing mais il est également capable de conduire l’Airbus Jeff Green.

Voilà ce qu’il se passe quand Kevin Porter Jr. a des spasmes.

Ce reverse dunk a donc couté son exclusion à Cade Cunningham. Pour les réclamations de style « c’était mieux avant » on vous redirige vers le standard.

Dans la catégorie des grands malades, Terence Davis ne doit pas être bien loin du podium.

Bonus track : Rudy Gobert, même si c’est après le buzzer c’est QUAND MEME n°1 de notre Top 5. Nomého.